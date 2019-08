トランプ氏、香港デモは「中国主席が参加者に会えば収まる」

香港で2カ月以上続く政府への抗議デモを終わらせる方法として、アメリカのドナルド・トランプ大統領は15日、中国の習近平国家主席がデモ参加者たちと会談することを提案した。

トランプ氏は以前、香港の危機的な状況について、自らが習氏と会談すべきとの考えを示していた。

この日はツイッターで、習氏が香港のデモ参加者と会うという、新たな考えを公表した。

「もし習国家主席が直接、個人的に抗議者たちに会えば、香港問題は幸福で賢明な結末を迎えるだろう。間違いない!」

If President Xi would meet directly and personally with the protesters, there would be a happy and enlightened ending to the Hong Kong problem. I have no doubt! https://t.co/eFxMjgsG1K