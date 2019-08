【脱プラに向けて大忙しの企業】

Washington Post

FT

CNN

されることになりました。ほか、大量のペットボトルを使っているに追われています。はSFO becomes the first airport to enact a plastic water bottle ban, but reactions from travelers are mixed(サンフランシスコ国際空港、全米で初めてペットボトル入り飲料の販売を禁止するも反応は様々)の中で、に、市の条例に従ってすると報じています。これにより、店舗、レストラン、ラウンジ、ということです。代わりにされるということです。空港の広報官よりますと、ですが、が寄せられているそうです。全体として好意的に受け止められているものの、「」という苦情もある一方で、反対に「飲料水だけでなく」という批判もあるとういことです。は、Holiday InnやCrowne Plazaなどを傘下に抱えると伝えています。世界で84万3000室を保有し、にのぼり、だということです。代わりにシャンプーなどはするとしています。CEOは、環境のためだと説明すると同時にことを理由に挙げています。一方、はCoke and Pepsi abandon the plastics lobby()の中でペットボトルを大量に使う大手飲料メーカーのコカコーラとペプシコが、Plastics Industry Associationというしたと報じています。この業界団体はしているAmerican Progressive Bag Allianceと関係があり、ということです。コカコーラがEllen MacArther財団に提出した報告書によりますと、ということです。両社はペットボトルよりもで、ペプシコは来年にもAcquafinaのブランド名で販売している飲料水を全米のレストランなどでアルミ缶に代えると発表しています。また両社ともにするためにしていて、取り組みを急いでいるということです。