FNNニュース「【速報】「慰安婦の日」日本大使館前で集会 政府主催式典も」

「日々勉強!結果に責任!」「国づくり、地域づくりは、人づくりから」を信条とする参議院議員赤池まさあき(比例代表全国区)です。先日の第25回参議院議員選挙において、大変厳しい選挙戦でしたが、何とか勝ち残ることができました。引続き国家国民のために全身全霊で活動する覚悟です。

8月14日(水)、お盆の休みとなっていて、各地で交通網が混雑しています。それに、大型の台風10号が西日本に接近してきており、交通や水難の事故も発生しております。今後、十分注意をして、備えを万全にして頂ければと存じます。

お盆は、旧暦の7月15日を中心に行われる先祖供養の儀式で、先祖の霊があの世から現世に戻ってきて、再びあの世に帰っていくという日本古来の信仰と仏教が結びついてできた行事だと言われています。多くの地方で8月13日の「迎え盆」から16日の「送り盆」までの4日間をお盆としていると思います。

我が国にとって、お盆という先祖供養の時であるとともに、先の大戦を振り返り、戦没者を慰霊する時期と重なります。

8月14日、菅官房長官は、次のような談話を発表しました。

私も、靖國神社に昇殿参拝した後、日本武道館での追悼式に参列する予定です。戦没者を追悼するとともに、戦没者が祈念していた、我が国の独立と平和を守るために、誓いたいと思います。

南では、8月14日は、文在寅政権の主導で2年前の2017年に国の記念日に指定された「日本軍慰安婦被害者をたたえる日」です。8月14日は、1991年に旧日本軍の慰安婦だった故金学順(キムハクスン)が初めて実名で体験を公表した日だと言います。文政権は元慰安婦らを招いた式典を開きました。文大統領は、昨年式典に出席したとのことですが、今年は出席を見送り、「政府は被害者の尊厳と名誉を回復するため最善を尽くす」とするメッセージを寄せたとのことです。ソウル市でも同日、新たな「慰安婦像」の除幕式を行われると言います。明日8月15日は、日本統治からの解放を祝う「光復節」にあたり、文氏が演説すると言います。両日とも韓国各地で集会やデモが予定されています。

我が国の立場は明確です。「外交青書2018」から引用します。

元々解決済みでしたが、24年前に

Japan is of the view that these issues have been legally settled with the respective parties to these treaties, agreements and instruments. However, from the perspective of facilitating feasible remedies for the former comfort women, the Government and people of Japan collaboratively established the “Asian Women's Fund” in 1995, through which they carried out various medical and welfare projects and provided “atonement money.” Successive Prime Ministers sent letters expressing “apologies and remorse” directly to each former comfort woman. The Government of Japan has made every effort as mentioned above. Furthermore, it was confirmed between the Foreign Ministers of Japan and the ROK in late December 2015 that the comfort women issue between Japan and the ROK is “resolved finally and irreversibly.”