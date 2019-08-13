米国が中国を為替操作国に認定、日本はお盆で９連休も（金融日記 Weekly 2019/8/2-8/9）

先週も世界の市場は下げた。トランプ米政権が５日に、中国を為替操作国に認定したことで、米中貿易戦争が簡単には収束しないことや、中国経済の減速などが懸念材料となっている。ドル円相場も１ドル＝105円台で取引されており、円高に進んでいる。円もファンダメンタルズから言えば、相当に安くなっているというのが、大方の見方だ。



月曜日は山の日の振替休日のため、日本はお盆休みと合わせて９連休となる市場関係者も多い。今週は市場が閑散としそうである。



●トランプ政権の思惑は？ 中国を為替操作国に認定 ニュースQ&A

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019081000350



●米、中国を為替操作国認定 想定される次のステップ

https://jp.reuters.com/article/usa-trade-china-explainer-idJPKCN1UW0IL



●最長９連休のお盆休み、交通機関の"混雑"は

https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3747552.html



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日本株

直近1年の日経平均株価とインプライド・ボラティリティの推移

出所: 日経新聞社



サイズ/スタイル/セクター別の週間パフォーマンス(2019/8/2-8/9)

出所: 東証、日経新聞社、セクター指数はTOPIX17業種



個別銘柄の週間パフォーマンス(2019/8/2-8/9)

出所: 会社四季報、Yahoo!ファイナンス



FX

直近1年のドル円とユーロ円の推移

出所: セントラル短資



イールドカーブ(2019/8/9)

出所: Bloomberg.com



主要通貨の週間パフォーマンス(2019/8/2-8/9)

出所: セントラル短資



外国株とコモディティ

直近1年のS&P500と原油価格(WTI原油先物)の推移[USD]

出所: Yahoo!ファイナンス、Bloomberg.com



地域別株価指数とコモディティの週間パフォーマンス[USD](2019/8/2-8/9)

出所: iShares: MSCI Japan (EWJ), MSCI Kokusai (TOK)、MSCI Core Europe (IEUR), MSCI All Country Asia Pacific ex Japan (AAXJ), MSCI Emerging Markets (EEM), GLOBAL REIT ETF (REET). Bloomberg.com: Oil WTI Futures (CL1), Gold Futures (GC1)



今週のマーケット・イベント

8月12日(月)

米7月財政収支

休場：日本（山の日の振替）、シンガポール



8月13日(火)

日7月企業物価指数

日6月第3次産業活動指数

米7月消費者物価指数



8月14日(水)

日6月機械受注

ユーロ圏4-6月GDP

中国7月固定資産投資

中国7月鉱工業生産

決算：出光興産、他



8月15日(木)

米8月ニューヨーク連銀景気指数

米8月フィラデルフィア連銀景気指数

米7月小売売上高

米7月鉱工業生産指数

決算：米Walmart、米Nvidia、他



8月16日(金)

米7月建設許可・住宅着工件数

米8月ミシガン大消費者はセンチメント



8月17日(土)



8月18日(日)