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米国が中国を為替操作国に認定、日本はお盆で９連休も（金融日記 Weekly 2019/8/2-8/9）

　先週も世界の市場は下げた。トランプ米政権が５日に、中国を為替操作国に認定したことで、米中貿易戦争が簡単には収束しないことや、中国経済の減速などが懸念材料となっている。ドル円相場も１ドル＝105円台で取引されており、円高に進んでいる。円もファンダメンタルズから言えば、相当に安くなっているというのが、大方の見方だ。

　月曜日は山の日の振替休日のため、日本はお盆休みと合わせて９連休となる市場関係者も多い。今週は市場が閑散としそうである。

●トランプ政権の思惑は？ 中国を為替操作国に認定 ニュースQ&A
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019081000350

●米、中国を為替操作国認定 想定される次のステップ
https://jp.reuters.com/article/usa-trade-china-explainer-idJPKCN1UW0IL

●最長９連休のお盆休み、交通機関の"混雑"は
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3747552.html

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日本株

直近1年の日経平均株価とインプライド・ボラティリティの推移

出所: 日経新聞社

サイズ/スタイル/セクター別の週間パフォーマンス(2019/8/2-8/9)

出所: 東証、日経新聞社、セクター指数はTOPIX17業種

個別銘柄の週間パフォーマンス(2019/8/2-8/9)

出所: 会社四季報、Yahoo!ファイナンス

FX

直近1年のドル円とユーロ円の推移

出所: セントラル短資

イールドカーブ(2019/8/9)

出所: Bloomberg.com

主要通貨の週間パフォーマンス(2019/8/2-8/9)

出所: セントラル短資

外国株とコモディティ

直近1年のS&P500と原油価格(WTI原油先物)の推移[USD]

出所: Yahoo!ファイナンス、Bloomberg.com

地域別株価指数とコモディティの週間パフォーマンス[USD](2019/8/2-8/9)

出所: iShares: MSCI Japan (EWJ), MSCI Kokusai (TOK)、MSCI Core Europe (IEUR), MSCI All Country Asia Pacific ex Japan (AAXJ), MSCI Emerging Markets (EEM), GLOBAL REIT ETF (REET). Bloomberg.com: Oil WTI Futures (CL1), Gold Futures (GC1)

今週のマーケット・イベント

8月12日(月)
米7月財政収支
休場：日本（山の日の振替）、シンガポール

8月13日(火)
日7月企業物価指数
日6月第3次産業活動指数
米7月消費者物価指数

8月14日(水)
日6月機械受注
ユーロ圏4-6月GDP
中国7月固定資産投資
中国7月鉱工業生産
決算：出光興産、他

8月15日(木)
米8月ニューヨーク連銀景気指数
米8月フィラデルフィア連銀景気指数
米7月小売売上高
米7月鉱工業生産指数
決算：米Walmart、米Nvidia、他

8月16日(金)
米7月建設許可・住宅着工件数
米8月ミシガン大消費者はセンチメント

8月17日(土)

8月18日(日)

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