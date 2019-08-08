中国7月輸出は予想外の増加、3月以来の高い伸び　輸入は減少

［北京 ８日 ロイター］ - 中国税関総署が８日発表した７月の貿易統計によると、市場の予想に反して輸出が増加し、３月以来の大幅な伸びとなった。輸入は減少が続いた。
７月の輸出は前年比３．３％増加。市場予想は２．０％減、６月は１．３％減だった。
一方、輸入は前年比５．６％減少し、内需の弱さを浮き彫りにした。市場予想（８．３％減）や６月（７．３％減）と比べると小幅なマイナスにとどまった。
７月の貿易収支は４５０億６０００万ドルの黒字。６月は５０９億８０００万ドルの黒字、市場予想は４００億ドルの黒字だった。
対米貿易黒字は２７９億７０００万ドルで、６月の２９９億２０００万ドルから縮小した。ただ、１─７月の黒字額は１６８５億ドルとなり、トランプ米大統領が問題視する貿易不均衡が続いていることが示された。
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