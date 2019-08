中国7月輸出は予想外の増加、3月以来の高い伸び　輸入は減少

[北京 8日 ロイター] - 中国税関総署が8日発表した7月の貿易統計によると、市場の予想に反して輸出が増加し、3月以来の大幅な伸びとなった。輸入は減少が続いた。

7月の輸出は前年比3.3%増加。市場予想は2.0%減、6月は1.3%減だった。

一方、輸入は前年比5.6%減少し、内需の弱さを浮き彫りにした。市場予想(8.3%減)や6月(7.3%減)と比べると小幅なマイナスにとどまった。

7月の貿易収支は450億6000万ドルの黒字。6月は509億8000万ドルの黒字、市場予想は400億ドルの黒字だった。

対米貿易黒字は279億7000万ドルで、6月の299億2000万ドルから縮小した。ただ、1─7月の黒字額は1685億ドルとなり、トランプ米大統領が問題視する貿易不均衡が続いていることが示された。

<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

CHINA JULY TRADE BALANCE $ +45.06 BLN (REUTERS POLL $ +40 BLN) [nAZN09GW01]

UPDATE 1-China surprises with best export growth since March, but imports remain weak [nL4N24Y38Y]

TABLE-China's July trade with U.S., EU and key economies [nL4N2541C7]

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>