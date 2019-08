トニ・モリスン氏が死去、米黒人女性初のノーベル文学賞作家

アメリカのノーベル文学賞作家、トニ・モリスン氏が亡くなった。88歳だった。遺族は6日、モリスン氏が「短期間の闘病」のあと、5日夜にニューヨーク市内の病院で亡くなったと発表した。

モリスン氏は1970年に「青い眼が欲しい(The Bluest Eye)」でデビュー。全11作品を残した。

1993年にはアメリカの黒人女性として初めてノーベル文学賞を受賞したほか、脱走した女性奴隷を描き1987年に発表した「ビラヴド(Beloved)」は、1998年に女優・番組司会者のオプラ・ウィンフリー主演で映画化されている。

モリスン氏は生前、「私たちは死ぬ。それが命の意味かもしれない。でも私たちには言葉がある。それが命を測るものかもしれない」と語っていた。

2012年にはバラク・オバマ大統領(当時)が大統領自由勲章を授与した。

オバマ氏は6日にツイッターでモリスン氏を追悼。「トニ・モリスン氏は国宝で、語り上手で、人柄もその作品と同じように魅力的だった。彼女の作品は私たちの良心や道徳的想像力に訴えかける美しさと意味があった。ほんのひと時でも、彼女と同じ空気を吸うことができたのは、なんて恵まれたことだったか」と語った。

Toni Morrison was a national treasure, as good a storyteller, as captivating, in person as she was on the page. Her writing was a beautiful, meaningful challenge to our conscience and our moral imagination. What a gift to breathe the same air as her, if only for a while. pic.twitter.com/JG7Jgu4p9t