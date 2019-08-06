各国の原油輸入量に占めるホルムズ海峡依存度（２０１８年。単位：万バレル／日。出典：国際エネルギー機関（ＩＥＡ）、各国貿易統計、中国税関統計、インド・コマーシャルインテリジェンス・統計総局統計等）
国名等 総輸入 ホ海峡 依存度
日本 ３０７ ２６５ ８７％
中国 ９１８ ３３４ ３６％
韓国 ３０７ ２２７ ７４％
インド ４５７ ２８５ ６２％
英国 １００ ２ ２％
独国 １７３ １１ ６％
仏国 １０８ ２６ ２４％
伊国 １３２ ４８ ３６％
欧州４国計５１４ ８５ １７％
米国 ８５０ １５７ １８％
欧州・米国と比べて日本のホルムズ海峡への依存度の高さが際立ちます。
記事
- 2019年08月06日 14:02
ホルムズ海峡続き
各国の原油輸入量に占めるホルムズ海峡依存度（２０１８年。単位：万バレル／日。出典：国際エネルギー機関（ＩＥＡ）、各国貿易統計、中国税関統計、インド・コマーシャルインテリジェンス・統計総局統計等）
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