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ホルムズ海峡続き

各国の原油輸入量に占めるホルムズ海峡依存度（２０１８年。単位：万バレル／日。出典：国際エネルギー機関（ＩＥＡ）、各国貿易統計、中国税関統計、インド・コマーシャルインテリジェンス・統計総局統計等）
 
国名等　　総輸入　　ホ海峡　　依存度
 
日本　　　３０７　　２６５　　８７％
中国      ９１８　　３３４　　３６％
韓国      ３０７　　２２７　　７４％
インド    ４５７　　２８５　　６２％
英国　　　１００　　　　２　　　２％
独国　　　１７３　　　１１　　　６％
仏国　　　１０８　　　２６　　２４％
伊国　　　１３２　　　４８　　３６％
欧州４国計５１４　　　８５　　１７％
米国　　　８５０　　１５７　　１８％
　
欧州・米国と比べて日本のホルムズ海峡への依存度の高さが際立ちます。

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