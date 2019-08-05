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ＫＤＤＩ、ファーウェイの新型スマホを8日から発売


［東京　５日　ロイター］ - ＫＤＤＩ<9433.T>は５日、中国通信機大手、華為技術（ファーウェイ）[HWT.UL]の新型スマートフォン「HUAWEI P30 lite Premium」を８日から全国一斉発売すると発表した。

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