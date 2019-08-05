［東京 ５日 ロイター］ - ＫＤＤＩ<9433.T>は５日、中国通信機大手、華為技術（ファーウェイ）[HWT.UL]の新型スマートフォン「HUAWEI P30 lite Premium」を８日から全国一斉発売すると発表した。
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- 2019年08月05日 15:14
ＫＤＤＩ、ファーウェイの新型スマホを8日から発売
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