日本の過剰なプラスチック包装に驚愕したという声を訪日した人から聞くことが増えましたが、Washington Postの記者も異常だと思ったようです。日本の本当の意味のリサイクル率は公表されている86%ではなく14%だと痛烈に批判。

レジ袋禁止に踏み切った国が90を超えたけど抜け穴が多いことや、アマゾンがclamshell(貝殻)と呼ばれるプラスチック包装を禁止する措置に踏み切るなどプラごみをめぐる報道が相次いでいます。

The Economist はEver more countries are banning plastic bags - But the environmental impact of such measure is questionable (レジ袋禁止に動く国が急増〜ただし、環境への効果には疑問も)の中で、国際環境計画によると年間5兆枚のレジ袋が消費され、7月20日にパナマが禁止するなど、これまでに90を超える国が使い捨てのレジ袋を何らかの形で禁止したと報じています。

しかし、レジ袋の製造・活用・処分のうち1つの側面のみの禁止にとどまり、輸出を禁止しておらず、パナマを含めた25か国が例外措置があるなど抜け穴があると指摘。

さらに、プラスチックごみは目立つが、より問題は地球温暖化や生物多様性の消滅だと締めくくっています。

日本はレジ袋を禁止していませんが、 Washington Post はJapan wraps everything in plastic. Now it wants to fight against plastic pollution(何でもプラスチックで包装する日本がここに来てプラごみ問題と戦うという)の中で、日本では何でもビニールに包装されることから東京駐在記者が最初に覚えた日本語のひとつが「袋いりません」だったと伝えています。

日本の市民が自治体の厳しいゴミ分別ルールに従っているため、日本政府は国の900万トンのプラスチックごみのうち86%がリサイクルされ焼却されているのは8%、残りが埋め立てだと誇らしげだとした上で「たいへん素晴らしい数字だ。実際に中身を見るまでは」と指摘。

実際には、市民があれほど分別しているにも関わらずプラスチックごみの約58%が「熱回収としてゴミを焼却する燃料として焼やされている」、さらに14%が民間企業を通じてアジアの途上国に輸出され「リサイクルされたのか、それとも焼却・埋め立て・海洋への投機されたのか確認するメカニズムがない」ということです。

その結果、「日本で本当の意味でリサイクルされているのは14%にすぎず、多くは破砕され新たな製品となっている」としています。

「しかし、多くの日本人は幸せなことにそんな現実を知らない」と指摘。

また、日本は高性能の焼却炉で焼却するためダイオキシンなど汚染物質を排出さず、焼却炉を海外に輸出していると言うが、地球温暖化につながる二酸化炭素を排出していると批判しています。

National Graphic は、clamshell(貝殻)と言われる、使い捨てのプラスチック包装の問題を報じています。

プチトマトや化粧品が入っている、よく見るプラスチック包装のことで、1976年9月15日に特許が取られたそうです。

包装用のプラスチックは、ヨーロッパでプラごみ全体の59%、アメリカでは65%で、リサイクル可能とされながらもアメリカでは実際にはリサイクルは進んでいないと指摘。

一方、アマゾン・ドット・コムは8月から中型から大型の製品についてはクラムシェル型を含めたプラスチック包装を禁止するルールを導入し、違反すると出店企業はひとつにつき、約200円(1ドル99セント)のchargebackに直面するとしています。