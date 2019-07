http://blog.livedoor.jp/nonreal-pompandcircumstance/archives/50819012.html

北朝鮮が短距離弾道ミサイル2発を発射 「北朝鮮版イスカンデル(KN-23)」か

米統合参謀本部によると、2発のミサイルは、北朝鮮東岸の元山に近い虎島半島から輸送式起立発射機(TEL)を用いて発射されたようです。



1発は430km、もう1発が690km飛翔し、どちらも到達高度は50km。690km飛翔したミサイルについては、5月のものと比べて新型の可能性もあると報じられています。

現時点(2019/7/25/1800)では、いずれも「北朝鮮版イスカンデル(KN-23)」と見られます。

.@Joshua_Pollack @nktpnd @ArmsControlWonk @DaveSchmerler Here is why this latest NK provocation is a big deal. What NK is doing with the KN-23 is a little bit like throwing a Knuckleball in baseball.



Whaaaat are you talking about? Bear with me. (1/7)