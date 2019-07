Googleが「検索結果をシェア可能にする機能」をテスト中

Googleは絶えず新しいUIをテストしています。大きな変更もあれば、その逆もまた然りです。

今回は、どうやら「検索結果をシェアできるようにする機能」のテスト中とのこと。

本実装されるかはまだわかりませんがが、頭の片隅に留めておくと良いかもしれません。

Googleは、また検索結果の新機能をテストしている。

何人かがTwitterで、Google検索結果の共有を可能にする機能のスクリーンショットを共有している。

この新機能には、「共有・キャッシュ・新しいウィンドウで開く」の3つのアイコンがある。

以下がTwitterで見つけたスクリーンショットである。

What's with these new icons in SERPs? Ability to share, open cache & open in a new tab! Is this new? @Google @googlechrome @searchliaison #SEO pic.twitter.com/xKnx0szR5m

Actually my colleague screengrabbed them. Thought they were from a plugin at first. Three little dots to the right of the snippet, when you mouseover you get those three icons. pic.twitter.com/pBp2wtwf1K