［東京 ２２日 ロイター］ - 日本証券業協会によると、６月末の外貨建てＭＭＦ残高は前月比３．３％増の１兆７４７２億４７００万円だった。前年同月（２０１８年６月末）の残高は１兆６８５１億５２００万円だった。
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- 2019年07月22日 11:54
6月末外貨建てＭＭＦは前月比3.3％増の1.7兆円＝日証協
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