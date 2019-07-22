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6月末外貨建てＭＭＦは前月比3.3％増の1.7兆円＝日証協

［東京　２２日　ロイター］ - 日本証券業協会によると、６月末の外貨建てＭＭＦ残高は前月比３．３％増の１兆７４７２億４７００万円だった。前年同月（２０１８年６月末）の残高は１兆６８５１億５２００万円だった。

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