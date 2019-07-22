［東京 ２２日 ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均株価は前営業日比７２円２４銭安の２万１３９４円７５銭となり、反落した。大幅利下げ期待の後退で前週末の米国株が下落したことが嫌気された。日経平均は１９日に４２０円高と大きく上昇した反動もあり、戻り待ちの売りなども出ている。寄り後に下げ幅は１００円を超えた。精密、食料品、水産・農林などが安い。半面、石油・石炭、非鉄金属などはしっかり。
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- 2019年07月22日 09:17
寄り付きの日経平均は反落、米株安を嫌気し売り先行
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