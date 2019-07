【全米一美しい長官vsバイデン】

大統領の座を狙う民主党のカマラ・ハリス上院議員は以前、カリフォルニア州の司法長官でしたが、当時のオバマ大統領に「全米で最も美しい州司法長官(the best looking attorney general)」と言われたかっちょいい女性(その後オバマさんは不適発言だったとして謝罪。

父親が黒人のカマラ・ハリス氏は民主党の第1回討論会で黒人の人権などをめぐり前副大統領のジョー・バイデン候補に真っ向から挑戦しお株を上げました。

組み合わせが発表され次回の討論会でもこの2人の激論が見られることになりました。

Washington PostはIt’s Biden v. Harris Part 2 at next Democratic presidential debate(第2回目の討論会でもバイデンvsハリス)の中で、7月31日の討論会でこの2人が登壇し、30日の方でバーニー-・サンダース候補とエリザベス・ウォーレン候補が登壇すると伝えています。

CNNが主催するもので、民主党が選んだ3つの世論調査で少なくても1%の支持率を確保すること、6万5000のドナーを確保すること、このうち最低でも20の州で200人を確保することが条件だということです。

7月30日(火)の登壇者

Barney Sanders, Elizabeth Warren, Mayor Pete Buttigieg, former congressman Beto O’Rourke, Minnesota Sen. Amy Klobuchar, Montana Gov. Steve Bullock, Ohio Rep. Tim Ryan, former Colorado governor John Hickenlooper, former Maryland congressman John Delaney, and author Marianne Williamson.

7月31日の登壇者

Joe Biden, Kamala Harris, former housing and human services secretary Julian Castro, entrepreneur Andrew Yang, New Jersey Sen. Cory Booker, New York Sen. Kirsten Gillibrand, New York Mayor Bill DeBlasio, Colorado Sen. Michael Bennet, Hawaii Rep. Tulsi Gabbard, and Washington Gov. Jay Inslee

PoliticoはKamala Harris plans 5-day Iowa bus tour(カマラ・ハリス、アイオワで5日間のバスツアー)の中でハリス候補が重要州のアイオワでの5日間の遊説を皮切りに全米での活動を強化すると報じています。

前回の討論会で、黒人の人権をめぐってバイデン前副大統領に挑んだハリス上院議員の人気は急上昇し、この勢いを持続させる狙いです。

ハリス氏はほかの候補と比べて最初の予備選挙が行われるアイオワ州での活動を支える組織作りなどで出遅れていたということですが、今では65人のスタッフがいて、支持率13%(アイオワ州)まで上がっているそうで7月末の討論会のあと、8月8日からバス・ツアーに出るということです。

一方、トランプ大統領は保守層の支持固めに動いています。

New York TimesはTrump to Nominate Eugene Scalia for Labor Secretary Job(トランプ、保守系の元最高裁判事の息子を労働長官に)の中で、トランプ大統領が次の労働長官に元最高裁判事のAntonin Scaliaの息子のEugene Scaliaを使命する考えを示したと報じています。

スカリア氏は、ブッシュ(子)共和党政権下で労働省の首席弁護士を務め、これまでにウォルマートなど企業側を弁護したとで労働組合を支持基盤とする野党民主党の反対は必至だそうです。

Federalist Societyという保守系の法律専門家のグループの一員でこれまで判事の指名などについてトランプ大統領にアドバイスしてきたということです。

そもそも労働省では今のAlexander Acosta長官が過去に扱った性犯罪の事件をめぐり辞任しました。