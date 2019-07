「京アニ」放火に心痛める世界のアニメファン

70人近い死傷者を出した「京都アニメーション」放火事件は、世界中の「京アニ」ファンに衝撃を与えるとともに、作品の質の高さを改めて評価する声を生んでいる。

「がんばれ京アニ。アニメコミュニティー全員が後ろについている。君が倒れたら私たちがいつでも支えてあげる」

ソーシャルメディアなどで飛び交うこうしたメッセージが、京都アニメーションがファンにとっていかに特別な存在だったかを示している。

1981年創業の京都アニメーションは、「けいおん!」、「涼宮ハルヒの憂鬱(ゆううつ)」などの人気アニメ作品を制作。

2016年にはアニメ長編映画「聾(こえ)の形」を制作し、日本アカデミー賞優秀アニメーション作品賞を受賞。英紙ガーディアンは「魅力的な映画。繊細で快く、かつデリケート」と評し、4つ星の高評価を与えた。

「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」は動画配信サービスのネットフリックスによって、世界的に配信された。

「京都アニメーションで突出していることの1つは、動画そのもののクオリティの高さだ」。「アニメUKニュース」のアニメ評論家イアン・ウルフ氏はこう言う。「見る人にとてもやさしい」。

ビジュアル・スタイルが独特で、仕上げのレベルも高いことから、京都アニメーションの作品はすぐに見分けがつくと言う。

「京都アニメーションは暴力や性的な作品は扱わず、物議をかもすことはまずない。攻撃対象にしようと思う人がいる理由がわからない」

同社は業界標準を破り、アニメーターの給与を出来高ではなく月給制で支払うことでも知られていた。日本のアニメーション業界では、報酬は枚数単価による場合が多く、アニメーターにきわめて大きな負担をかけていると言われている。

ソーシャルメディアには京都アニメーションのことを、「アニメ業界はこうあるべきだと示す手本」とたたえる書き込みも見られる。

映画評論家の前田有一氏は京都アニメーションについて、「日本で最大級のアニメ制作会社の1つ。日本のアニメ界で最高の技術をもつ人たちの多くが、亡くなったのではないか」とロイター通信に述べた。

前田氏は、同社がアニメ業界に与えてきた影響は、作品の数からは想像できないほど大きかったと話す。

「この国のアニメで非常に大きな存在だ。一度にこれだけ多くの人が亡くなったのは、日本のアニメ業界にとって非常に大きな打撃だ」

「京アニ」は特に日本で知名度が高いが、事件のニュースが報じられると、世界中のアニメコミュニティーから数多くの支援が寄せられた。

アメリカでアニメ配給を手がける会社センタイ・フィルムワークスは、支援金を募るクラウドファンディングを開始。ファンからの寄付の多くが50ドル(約5400円)以下の少額だが、2時間で10万ドル(約1080万円)が集まり、18日午後7時(日本時間)までに20万ドル以上に達した。

寄付をしたダリアン・ハリソン氏は、「この会社が制作した多くのアニメがあって今の私がある。そのほとんどは真の傑作だ」とコメントした。

別の寄付者、LC・メンドーザ氏は、「京アニの作品は私の子ども時代の一部だった」と懐かしんだ。

マケンジー・ハー氏は京都アニメーションについて、「アニメ業界の模範であり、こんな目に遭うのはおかしい。この悲劇を経て、さらに強くなって復活してほしい」と書き込んだ。

ソーシャルメディアには、ファンたちの「お悔やみ」と支援の声があふれている。

「京アニのスタッフにお悔やみ申し上げます」とツイートする人もいた。

「京アニに思いを寄せている! もうずっと大好きなアニメのいくつかを作ってくれた。心が痛い!」と書く人もいた。

「京都アニメーションに何があったのか知って、本当につらい。京アニが作ったほとんどの作品を通して、私はアニメファンになったし、自己ベストな作品をいくつも作ってくれた。ありがとう京アニ、私の人生を前より少し明るくしてくれて」と感謝するファンもいた。

It utterly breaks my heart after hearing what happened to #KyotoAnimation. It was through most of their titles that got me closer to the anime fandom, and made some of my favorite titles of all time.



Thank you KyoAni, for making my life a little more brighter. pic.twitter.com/bu1GB6VO59