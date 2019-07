「京都アニメーション」で放火か　12人以上死亡のおそれ

京都市のアニメ制作会社「京都アニメーション」のスタジオで18日朝、放火とみられる火災があり、消防当局によると少なくとも1人が死亡、12人が心肺停止、36人が負傷した。国内メディアによると、出火当時の建物内には約70人がおり、連絡の取れない人が30人ほどいるという。

日本メディアの報道では、40代の男が京都アニメーションに侵入し、中身不明の液体をまいた。

男は警察に身柄を確保され、自らもけがを負っていたため病院に運ばれた。

京都府警の広報担当はAFP通信に、「男が液体をまいてそれに火をつけた」と話した。詳細や動機については明らかにしなかった。

NHKによると、男は火をつける際、「死ね」と言ったという。

火災が発生したのは、同日午前10時半ごろ。

消防当局は、「3階建ての建物の中に閉じ込められている犠牲者数人を運び出そうとしている。自分で動くことのできないと思われる人も含まれている」とAFP通信に話した。

現場近くにいた人たちは、連続して爆発音が聞こえたと話した。その後、毛布にくるまれた人たちが運び出されるのを見たという。

現場近くに住む女性(59)は共同通信に、「髪の毛がこげた人が横になっていて、血の足跡があった」と話した。

別の目撃者は「赤い炎が立っている」のを見たと話した。

京都アニメーションは「京アニ」の愛称で知られ、「けいおん!」、「涼宮ハルヒの憂鬱(ゆううつ)」などの人気アニメ作品を制作している。

ソーシャルメディアでは、多くのアニメファンが「京アニ」に関連した画像を添付して、衝撃を語っている。

その中の1つは、「私たちの多くに純粋な楽しさと涙、それに忘れられない瞬間をくれた京都アニメーション・スタジオとそこで働くみなさんに願いと祈りを表明します。アーティストの方々がすぐ回復しますように」と記してある。

My thoughts and prayers to Kyoto Animation Studio and it’s workers who brought many of us pure joy, tears and unforgettable moments. May those artists get well soon. pic.twitter.com/MgPUAKqxjk