メガン・ラピーノ、大好きか大嫌いか　なぜこんなに評価が割れる

マリアン・ブレイディー、BBCニュース、ワシントン

(編集部注: 日本ではMegan Rapinoe選手について「ミーガン・ラピノー」などの表記が多く使われていますが、BBCでは本人発音に近い「メガン・ラピーノ」と表記しています)

彼女はワールド・カップ(W杯)に優勝して、最優秀選手と最多得点選手になった。その上、そのふてぶてしい態度と見事なスピーチで、帰国後の優勝パレードの主役になった。しかし、メガン・ラピーノに対する毀誉褒貶(きよほうへん)は激しい。彼女に憧れる人もいれば、彼女の存在に激怒する人もいる。なぜ、評価がこれほど割れるのか。

今年の夏の主役は今のところ、このアメリカ女子代表の共同主将だ。33歳のラピーノは大会を通じて6得点して、世界一のチームの連覇に貢献した。

ラピーノはアメリカでひっぱりだこだ。テレビのトーク番組に次々と出演し、数々の雑誌の表紙を飾っている。そして、アメリカ各地で子供たちは(女の子も男の子も)、次のメガン・ラピーノを目指して、さかんにサッカーを練習している。

しかしフランスで優勝を果たしてまだ1日とたたない翌日、ラピーノとチームメイトがおそらくまだ優勝を祝っていたころ、本国アメリカでは彼女のポスターが汚されていた。

ラピーノのポスターに何者かが、同性愛者を攻撃する落書きをして回ったのだ。ニューヨーク市警は、ヘイトクライム(憎悪犯罪)の可能性もあると見て捜査していると発表した。

ネット上では、得点を喜ぶラピーノや踊るラピーノの動画が短く加工され、称賛と共に広く拡散されたが、その一方では彼女の態度や市民活動家としてのありようを非難・中傷するコメントもたくさん出回った。ラピーノの愛国心を疑う声さえある。

保守派コメンテーターの1人は、ラピーノが実は女子にとって悪いお手本だと強調する。「彼女を見上げても、そこにいるのは自分を律することができる、尊敬できるスポーツのスターではなく、理由もなく不満だらけで怒りっぽい有名人だ。自分に与えられたチャンスにまったく感謝していない、セレブだ」と、ブラッド・ポランボ氏は書いている。

ラピーノを批判する人のほとんどは、自分が彼女を嫌うのは、彼女の性的指向とは無関係だと言う。しかし、ラピーノに代表されるようなタイプのアメリカン・ヒーロー、強くて同性愛者で女性だという英雄の姿は、明らかに一部の人の拒否反応を刺激している。

ニューヨークの優勝パレードをチームメイトが撮影した動画が、ネットで拡散した。マンハッタン市内を移動するオープントップ・バスの上で、ラピーノはカメラ目線で「私はこうする資格がある」と叫び、シャンパンをぐいと飲み干した。

ここまで自信をむきだしにする女性は、これまであまりいなかったと、米カリフォルニア大学バークリー校のボニー・モリス教授(歴史学)は言う。女性は従来、「謙虚に謙遜する」べきだと思われてきたからだ。

「女性はこれまで、あまり自己主張しすぎないように、あるいはあまり物知りに見えないように、注意深く振る舞ってきた。そうでないと生意気に思われ、男性に好かれないと思われてきたからだ」と、モリス教授は言う。

しかし、同性愛者だと公にしているラピーノは、自分が男性にどう思われるかを気にしているようには見えない。

W杯で得点した後、ラピーノは自信たっぷりに両手を広げ、あごを上げて堂々とポーズをとった。この姿はインターネットで大評判となり、大勢が彼女の自信満々な様子を褒め称えた。

ツイッターでは、「デリバリーを頼む代わりに、自分でお湯を沸かしてパスタをゆでたときの自分」など、ラピーノの誇らしい姿にあやかる冗談ツイートもたくさん出回った。

