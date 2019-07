トランプ氏の差別発言、英首相が批判　非白人議員は「わなに引っかからないで」

イギリスのテリーザ・メイ首相は15日、アメリカのドナルド・トランプ大統領が非白人の女性議員らに「もとの場所に帰れ」などと発言したことについて、「まったく容認できない」と批判した。一方、女性議員側は同日、記者会見を開き、トランプ氏を強く非難した。

メイ氏の発言は、英首相官邸報道官がこの日、明らかにした。

一方、トランプ氏は、前日のツイッター発言に対し「人種差別」との批判が相次ぐ中、15日朝にも攻撃的な内容を新たに立て続けにツイートした。

その中でトランプ氏は、4人の民主党女性下院議員――アレクサンドリア・オカシオ・コルテス議員、ラシーダ・タリーブ議員、アヤナ・プレスリー議員、イルハン・オマール議員――に対し、謝罪を要求した。

「極左の女性議員たちはいつになったら、我が国やイスラエル国民、さらには米国大統領行政府に対し、卑劣な言葉を使ったことを、そしてひどい発言をしたことを謝罪するのだろうか。非常に大勢の人が、彼らに対して、そして彼らの無礼で不快な行動に憤慨している!」

When will the Radical Left Congresswomen apologize to our Country, the people of Israel and even to the Office of the President, for the foul language they have used, and the terrible things they have said. So many people are angry at them & their horrible & disgusting actions!