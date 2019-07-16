細野晴臣のベスト盤が2カ月連続リリース、選曲は星野源＆小山田圭吾

今年3月の最新アルバム『HOCHONO HOUSE』、ニューヨーク＆ロサンゼルスでの米国公演の成功、「サッポロ生ビール黒ラベル」のTVCM出演と話題を振りまく細野晴臣。音楽活動50周年をさらに彩るべく、レーベルの枠を超えたベスト盤を2カ月連続でリリースする。
今作は、ソロ作品に加えて、はっぴいえんど〜YMOに至るまで全ての細野晴臣ワークスから厳選した、レコードメーカーの垣根を超えたベスト盤となる。その選曲を星野源、小山田圭吾という、細野と縁深い2名のアーティストが行う。
星野源の選曲盤である「HOSONO HARUOMI compiled by HOSHINO GEN」（全38曲収録）、小山田圭吾の選曲盤となる「HOSONO HARUOMI compiled by OYAMADA KEIGO」（全34曲収録予定）はともに2枚組で、8月・9月に連続リリース予定。
〈リリース情報〉
『HOSONO HARUOMI compiled by HOSHINO GEN』
CD：2019年8月28日（水）発売
LP：2019年9月25日（水）発売
共に全38曲収録予定
【収録曲】
しんしんしん / はっぴいえんど[はっぴいえんど]
ありがとう (Single Version) / 小坂 忠[ありがとう(Single)]
風をあつめて / はっぴいえんど[風街ろまん]
暗闇坂むささび変化 / はっぴいえんど[風街ろまん]
あしたてんきになあれ / はっぴいえんど[風街ろまん]
風来坊 / はっぴいえんど[HAPPY END]
僕は一寸 / 細野晴臣[HOSONO HOUSE]
パーティー / 細野晴臣[HOSONO HOUSE]
冬越え / 細野晴臣[HOSONO HOUSE]
恋は桃色 / 細野晴臣[HOSONO HOUSE]
CHATTANOOGA CHOO CHOO / 細野晴臣[TROPICAL DANDY]
絹街道 / 細野晴臣[Tropical Dandy]
YELLOW MAGIC CARNIVAL / ティン・パン・アレー[キャラメル・ママ]
Firecracker (A Night in Chinatown) / ハリー細野&TIN PAN ALLEY[ハリー細野&TIN PAN ALLEY IN CHINATOWN]
蝶々-San / 細野晴臣[泰安洋行]
Roochoo Gumbo / 細野晴臣[泰安洋行]
Pom Pom 蒸気 / 細野晴臣[泰安洋行]
四面道歌 / 細野 晴臣 & イエロー・マジック・バンド[はらいそ]
ウォリー・ビーズ / 細野 晴臣 & イエロー・マジック・バンド[はらいそ]
はらいそ / 細野 晴臣 & イエロー・マジック・バンド[はらいそ]
Firecracker (Yellow Magic Orchestra US ver.)/ Yellow Magic Orchestra[YELLOW MAGIC ORCHESTRA(US版)]
Simoon / Yellow Magic Orchestra[YELLOW MAGIC ORCHESTRA(US版)]
Cosmic Surfin/ Yellow Magic Orchestra[YELLOW MAGIC ORCHESTRA(US版)]
Mad Pierrot/ Yellow Magic Orchestra[YELLOW MAGIC ORCHESTRA(US版)]
Absolute Ego Dance/ Yellow Magic Orchestra[SOLID STATE SURVIVOR]
スポーツマン / 細野晴臣[フィルハーモニー]
三国志メイン・テーマ / 細野晴臣[三国志(Single)]
Lotus Love / Yellow Magic Orchestra[浮気なぼくら]
以心電信 / Yellow Magic Orchestra[SERVICE]
エンド・テーマ「銀河鉄道の夜」/ 細野晴臣[銀河鉄道の夜・特別版]
PLEOCENE / 細野晴臣[omni Sight Seeing]
日本の人 / HIS[日本の人]
Omukae de gonsu / 細野晴臣[ATOM KIDS Tribute To The King "O.T."]
Fujiyama Mama / Tin Pan[Tin Pan]
GOKIGEN IKAGA 1･2･3 / SKETCH SHOW[Strange Flowers Vol.1]
MARS / SKETCH SHOW[LOOPHOLE]
悲しみのラッキースター / 細野晴臣[HoSoNoVa]
僕は一寸・夏編 / 細野晴臣[HOCHONO HOUSE]
『HOSONO HARUOMI compiled by OYAMADA KEIGO』
CD・LP：2019年9月25日（水）発売
共に全34曲収録予定
【収録曲】
BALLADE OF AYA / ティン・パン・アレー[キャラメル・ママ]
東京ラッシュ / 細野晴臣&イエロー・マジック・バンド[はらいそ]
BODY SNATCHERS / HARRY HOSONO & THE WORLD SHYNESS [FYING SAUCER 1947]
HURRICANE DOROTHY / 細野晴臣[TROPICAL DANDY]
夏なんです / はっぴいえんど[風街ろまん]
シャンバラ通信 / 細野晴臣&イエロー・マジック・バンド[はらいそ]
GOOD MORNING, MR.ECHO / swing slow[swing slow]
夢見る約束 / HARRY HOSONO & THE WORLD SHYNESS [FYING SAUCER 1947]
ただいま / 細野晴臣[HoSoNoVa]
東京Shyness Boy / 細野晴臣[泰安洋行]
ハニー・ムーン / 細野晴臣[TROPICAL DANDY]
HEPATITIS 肝炎 / 細野晴臣 & 横尾忠則[コチンの月]
Radio Activety / 細野晴臣[Heavenly Music]
ノルマンディア / 細野晴臣[COINCIDENTAL MUSIC]
ローズマリー、ティートゥリー / 細野晴臣[HoSoNoVa]
CHOO CHOO ガタゴト・アメリカ編 / 細野晴臣[HOCHONO HOUSE]
ろっかばいまいべいびい(New ver.) / 細野晴臣[HOCHONO HOUSE]
"Sayonara", The Japanese Farewell Song / 細野晴臣[泰安洋行]
THE FIRST ONE IN HEAVEN / 細野晴臣[THE ENDLESS TALKING]
Laugh-Gas / 細野晴臣[omni Sight Seeing]
PURE JAM / Yellow Magic Orchestra[TECHNODELIC]
ピクニック / 細野晴臣[フィルハーモニー]
RESCUE / HASYMO[EX MACHINA ORIGINAL SOUNDTRACK]
METALIC VELOCITY / Haruomi Hosono + Cornelius [EX MACHINA ORIGINAL SOUNDTRACK]
GRADATED GREY / Yellow Magic Orchestra[TECHNODELIC]
Turn Turn / SKETCH SHOW[AUDIO SPONGE]
ORGONE BOX / 細野晴臣[omni Sight Seeing]
O.K. / Yellow Magic Orchestra[テクノドン]
Microtalk / SKETCH SHOW[AUDIO SPONGE]
Korendor / 細野晴臣[omni Sight Seeing]
STELLA / SKETCH SHOW[LOOPHOLE]
DARK SIDE OF THE STAR －地球の夜にむけての夜想曲－ / 細野晴臣[S・F・X]
〈イベント情報〉
細野晴臣デビュー50周年記念展
『細野観光1969-2019』
2019年10月4日（金）～11月4日(月・祝)
六本木ヒルズ展望台 東京シティビュー
細野晴臣デビュー50周年特別企画公演
2019年11月30日(土)、12月1日(日)
※詳細は追って発表。
細野晴臣ドキュメンタリー映画決定！
※詳細は追って発表。
公式サイト：http://hosonoharuomi.jp
- 2019年07月16日 10:00
細野晴臣のベスト盤が2カ月連続リリース、選曲は星野源＆小山田圭吾
今年3月の最新アルバム『HOCHONO HOUSE』、ニューヨーク＆ロサンゼルスでの米国公演の成功、「サッポロ生ビール黒ラベル」のTVCM出演と話題を振りまく細野晴臣。音楽活動50周年をさらに彩るべく、レーベルの枠を超えたベスト盤を2カ月連続でリリースする。
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