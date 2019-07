細野晴臣のベスト盤が2カ月連続リリース、選曲は星野源＆小山田圭吾

今年3月の最新アルバム『HOCHONO HOUSE』、ニューヨーク&ロサンゼルスでの米国公演の成功、「サッポロ生ビール黒ラベル」のTVCM出演と話題を振りまく細野晴臣。音楽活動50周年をさらに彩るべく、レーベルの枠を超えたベスト盤を2カ月連続でリリースする。



今作は、ソロ作品に加えて、はっぴいえんど〜YMOに至るまで全ての細野晴臣ワークスから厳選した、レコードメーカーの垣根を超えたベスト盤となる。その選曲を星野源、小山田圭吾という、細野と縁深い2名のアーティストが行う。



星野源の選曲盤である「HOSONO HARUOMI compiled by HOSHINO GEN」(全38曲収録)、小山田圭吾の選曲盤となる「HOSONO HARUOMI compiled by OYAMADA KEIGO」(全34曲収録予定)はともに2枚組で、8月・9月に連続リリース予定。





〈リリース情報〉





『HOSONO HARUOMI compiled by HOSHINO GEN』

CD:2019年8月28日(水)発売

LP:2019年9月25日(水)発売

共に全38曲収録予定



【収録曲】

しんしんしん / はっぴいえんど[はっぴいえんど]

ありがとう (Single Version) / 小坂 忠[ありがとう(Single)]

風をあつめて / はっぴいえんど[風街ろまん]

暗闇坂むささび変化 / はっぴいえんど[風街ろまん]

あしたてんきになあれ / はっぴいえんど[風街ろまん]

風来坊 / はっぴいえんど[HAPPY END]

僕は一寸 / 細野晴臣[HOSONO HOUSE]

パーティー / 細野晴臣[HOSONO HOUSE]

冬越え / 細野晴臣[HOSONO HOUSE]

恋は桃色 / 細野晴臣[HOSONO HOUSE]

CHATTANOOGA CHOO CHOO / 細野晴臣[TROPICAL DANDY]

絹街道 / 細野晴臣[Tropical Dandy]

YELLOW MAGIC CARNIVAL / ティン・パン・アレー[キャラメル・ママ]

Firecracker (A Night in Chinatown) / ハリー細野&TIN PAN ALLEY[ハリー細野&TIN PAN ALLEY IN CHINATOWN]

蝶々-San / 細野晴臣[泰安洋行]

Roochoo Gumbo / 細野晴臣[泰安洋行]

Pom Pom 蒸気 / 細野晴臣[泰安洋行]

四面道歌 / 細野 晴臣 & イエロー・マジック・バンド[はらいそ]

ウォリー・ビーズ / 細野 晴臣 & イエロー・マジック・バンド[はらいそ]

はらいそ / 細野 晴臣 & イエロー・マジック・バンド[はらいそ]

Firecracker (Yellow Magic Orchestra US ver.)/ Yellow Magic Orchestra[YELLOW MAGIC ORCHESTRA(US版)]

Simoon / Yellow Magic Orchestra[YELLOW MAGIC ORCHESTRA(US版)]

Cosmic Surfin/ Yellow Magic Orchestra[YELLOW MAGIC ORCHESTRA(US版)]

Mad Pierrot/ Yellow Magic Orchestra[YELLOW MAGIC ORCHESTRA(US版)]

Absolute Ego Dance/ Yellow Magic Orchestra[SOLID STATE SURVIVOR]

スポーツマン / 細野晴臣[フィルハーモニー]

三国志メイン・テーマ / 細野晴臣[三国志(Single)]

Lotus Love / Yellow Magic Orchestra[浮気なぼくら]

以心電信 / Yellow Magic Orchestra[SERVICE]

エンド・テーマ「銀河鉄道の夜」/ 細野晴臣[銀河鉄道の夜・特別版]

PLEOCENE / 細野晴臣[omni Sight Seeing]

日本の人 / HIS[日本の人]

Omukae de gonsu / 細野晴臣[ATOM KIDS Tribute To The King "O.T."]

Fujiyama Mama / Tin Pan[Tin Pan]

GOKIGEN IKAGA 1・2・3 / SKETCH SHOW[Strange Flowers Vol.1]

MARS / SKETCH SHOW[LOOPHOLE]

悲しみのラッキースター / 細野晴臣[HoSoNoVa]

僕は一寸・夏編 / 細野晴臣[HOCHONO HOUSE]







『HOSONO HARUOMI compiled by OYAMADA KEIGO』

CD・LP:2019年9月25日(水)発売

共に全34曲収録予定



【収録曲】

BALLADE OF AYA / ティン・パン・アレー[キャラメル・ママ]

東京ラッシュ / 細野晴臣&イエロー・マジック・バンド[はらいそ]

BODY SNATCHERS / HARRY HOSONO & THE WORLD SHYNESS [FYING SAUCER 1947]

HURRICANE DOROTHY / 細野晴臣[TROPICAL DANDY]

夏なんです / はっぴいえんど[風街ろまん]

シャンバラ通信 / 細野晴臣&イエロー・マジック・バンド[はらいそ]

GOOD MORNING, MR.ECHO / swing slow[swing slow]

夢見る約束 / HARRY HOSONO & THE WORLD SHYNESS [FYING SAUCER 1947]

ただいま / 細野晴臣[HoSoNoVa]

東京Shyness Boy / 細野晴臣[泰安洋行]

ハニー・ムーン / 細野晴臣[TROPICAL DANDY]

HEPATITIS 肝炎 / 細野晴臣 & 横尾忠則[コチンの月]

Radio Activety / 細野晴臣[Heavenly Music]

ノルマンディア / 細野晴臣[COINCIDENTAL MUSIC]

ローズマリー、ティートゥリー / 細野晴臣[HoSoNoVa]

CHOO CHOO ガタゴト・アメリカ編 / 細野晴臣[HOCHONO HOUSE]

ろっかばいまいべいびい(New ver.) / 細野晴臣[HOCHONO HOUSE]

"Sayonara", The Japanese Farewell Song / 細野晴臣[泰安洋行]

THE FIRST ONE IN HEAVEN / 細野晴臣[THE ENDLESS TALKING]

Laugh-Gas / 細野晴臣[omni Sight Seeing]

PURE JAM / Yellow Magic Orchestra[TECHNODELIC]

ピクニック / 細野晴臣[フィルハーモニー]

RESCUE / HASYMO[EX MACHINA ORIGINAL SOUNDTRACK]

METALIC VELOCITY / Haruomi Hosono + Cornelius [EX MACHINA ORIGINAL SOUNDTRACK]

GRADATED GREY / Yellow Magic Orchestra[TECHNODELIC]

Turn Turn / SKETCH SHOW[AUDIO SPONGE]

ORGONE BOX / 細野晴臣[omni Sight Seeing]

O.K. / Yellow Magic Orchestra[テクノドン]

Microtalk / SKETCH SHOW[AUDIO SPONGE]

Korendor / 細野晴臣[omni Sight Seeing]

STELLA / SKETCH SHOW[LOOPHOLE]

DARK SIDE OF THE STAR -地球の夜にむけての夜想曲- / 細野晴臣[S・F・X]



〈イベント情報〉



細野晴臣デビュー50周年記念展

『細野観光1969-2019』

2019年10月4日(金)~11月4日(月・祝)

六本木ヒルズ展望台 東京シティビュー



細野晴臣デビュー50周年特別企画公演

2019年11月30日(土)、12月1日(日)

※詳細は追って発表。



細野晴臣ドキュメンタリー映画決定!

※詳細は追って発表。



公式サイト:http://hosonoharuomi.jp