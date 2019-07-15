米国株は史上最高値をさらに更新（金融日記 Weekly 2019/7/5-7/12）

今週は筆者が出張中のためデータの更新のみ。
米国株はさらに史上最高値を更新し、勢いが止まっていない。トランプ米大統領の娘のイヴァンカも思わずツイートしていた。月末のFOMCでの利下げがほぼ確実視されており、金融緩和への期待が株価を押し上げている。
★ダウ平均株価が２万７千ドルを超え、イヴァンカさんも思わずツイート。
●【米国株】Ｓ＆Ｐ500種とダウ、史上最高値
BREAKING: Dow Jones hits 27,000 for the first time ever! Ὂ5 pic.twitter.com/xalDeEaqyM— Ivanka Trump (@IvankaTrump) 2019年7月11日
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-07-11/PUHW6Z6TTDS101
●NY株最高値、初の2万7000ドル台 利下げに期待
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47271590S9A710C1000000/
●米株高は最後の宴か 長短金利逆転下、金融相場は過熱
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO4728177012072019SHA000
●米中貿易交渉、仕切り直しだが合意は「まずない」
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/07/post-12517.php
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日本株
直近1年の日経平均株価とインプライド・ボラティリティの推移
サイズ/スタイル/セクター別の週間パフォーマンス(2019/7/5-7/12)
個別銘柄の週間パフォーマンス(2019/7/5-7/12)
FX
直近1年のドル円とユーロ円の推移
イールドカーブ(2019/7/12)
主要通貨の週間パフォーマンス(2019/7/5-7/12)
外国株とコモディティ
直近1年のS&P500と原油価格(WTI原油先物)の推移[USD]
地域別株価指数とコモディティの週間パフォーマンス[USD](2019/7/5-7/12)
今週のマーケット・イベント
7月15日(月)
米7月ニューヨーク連銀景気指数
中国4-6月期GDP
中国6月固定資産投資
中国6月鉱工業生産
中国6月小売売上高
休場：日本（海の日）
決算：Citigroup、他
7月16日(火)
米6月小売売上高
米6月鉱工業生産
米5月企業在庫
米5月対米証券投資
決算：Johnson & Johnson、JPMorgan Chase、Goldman Sachs、Wells Fargo、他
7月17日(水)
日6月訪日外客数
米6月住宅着工件数・建設許可件数
米ベージュブック
ユーロ圏6月HICP
G7財務大臣･中央銀行総裁会議（〜7/18 フランス）
決算：Bank of America、他
7月18日(木)
日6月貿易収支
米7月フィラデルフィア連銀サーベイ
米6月景気先行指数
決算：Morgan Stanley、Microsoft、他
休場：米国（独立記念日）
7月19日(金)
日6月消費者物価指数
日5月全産業活動指数
米7月ミシガン大消費者センチメント
7月20日(土)
7月21日(日)