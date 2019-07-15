  1. トップ>
記事

米国株は史上最高値をさらに更新（金融日記 Weekly 2019/7/5-7/12）


　今週は筆者が出張中のためデータの更新のみ。
　米国株はさらに史上最高値を更新し、勢いが止まっていない。トランプ米大統領の娘のイヴァンカも思わずツイートしていた。月末のFOMCでの利下げがほぼ確実視されており、金融緩和への期待が株価を押し上げている。

★ダウ平均株価が２万７千ドルを超え、イヴァンカさんも思わずツイート。
●【米国株】Ｓ＆Ｐ500種とダウ、史上最高値
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-07-11/PUHW6Z6TTDS101

●NY株最高値、初の2万7000ドル台　利下げに期待
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47271590S9A710C1000000/

●米株高は最後の宴か 長短金利逆転下、金融相場は過熱
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO4728177012072019SHA000

●米中貿易交渉、仕切り直しだが合意は「まずない」
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/07/post-12517.php

メルマガを購読 → note夜間飛行ブロマガまぐまぐ

日本株
直近1年の日経平均株価とインプライド・ボラティリティの推移
出所: 日経新聞社


サイズ/スタイル/セクター別の週間パフォーマンス(2019/7/5-7/12)
出所: 東証、日経新聞社、セクター指数はTOPIX17業種

個別銘柄の週間パフォーマンス(2019/7/5-7/12)
出所: 会社四季報、Yahoo!ファイナンス

FX
直近1年のドル円とユーロ円の推移
出所: セントラル短資

イールドカーブ(2019/7/12)
出所: Bloomberg.com

主要通貨の週間パフォーマンス(2019/7/5-7/12)
出所: セントラル短資

外国株とコモディティ
直近1年のS&P500と原油価格(WTI原油先物)の推移[USD]
出所: Yahoo!ファイナンス、Bloomberg.com

地域別株価指数とコモディティの週間パフォーマンス[USD](2019/7/5-7/12)
出所: iShares: MSCI Japan (EWJ), MSCI Kokusai (TOK)、MSCI Core Europe (IEUR), MSCI All Country Asia Pacific ex Japan (AAXJ), MSCI Emerging Markets (EEM), GLOBAL REIT ETF (REET). Bloomberg.com: Oil WTI Futures (CL1), Gold Futures (GC1)

今週のマーケット・イベント
7月15日(月)
米7月ニューヨーク連銀景気指数
中国4-6月期GDP
中国6月固定資産投資
中国6月鉱工業生産
中国6月小売売上高
休場：日本（海の日）
決算：Citigroup、他

7月16日(火)
米6月小売売上高
米6月鉱工業生産
米5月企業在庫
米5月対米証券投資
決算：Johnson & Johnson、JPMorgan Chase、Goldman Sachs、Wells Fargo、他

7月17日(水)
日6月訪日外客数
米6月住宅着工件数・建設許可件数
米ベージュブック
ユーロ圏6月HICP
G7財務大臣･中央銀行総裁会議（〜7/18 フランス）
決算：Bank of America、他

7月18日(木)
日6月貿易収支
米7月フィラデルフィア連銀サーベイ
米6月景気先行指数
決算：Morgan Stanley、Microsoft、他
休場：米国（独立記念日）

7月19日(金)
日6月消費者物価指数
日5月全産業活動指数
米7月ミシガン大消費者センチメント

7月20日(土)

7月21日(日)
タグ：

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

あわせて読みたい

「米国株」の記事一覧へ

トピックス

ランキング

  1. 1

    米国に泣きつく韓国の告げ口外交

    WEDGE Infinity

  2. 2

    文在寅氏に向きだす韓国民の怒り

    NEXT MEDIA "Japan In-depth"

  3. 3

    自民議員 TV局のTweet謝罪に苦言

    和田政宗

  4. 4

    れいわ候補 創価学会聖地で訴え

    田中龍作

  5. 5

    新聞はこれから生き残れるのか

    ヒロ

  6. 6

    日韓産業界 共通の敵は文政権か

    AbemaTIMES

  7. 7

    脊髄反射で対日反抗したがる韓国

    tenten99

  8. 8

    野党から出馬の元アイドルを評価

    猪野 亨

  9. 9

    歴史問題に根ざす日韓対立の行方

    ロイター

  10. 10

    進次郎氏の忖度しない発言に疑問

    大串博志

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。