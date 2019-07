KISSのポール・スタンレー、ロック史に残る珍言20選

今年12月に「最後の来日ツアー」の詳細をアナウンスしたKISS。フロントマンを務めるポール・スタンレーは、ステージ上でロックンロール史に残る珍言・迷言を多く残していることでも知られている。来日ツアーを記念し、ロックな名言20選をお届けする。



KISSのギターヴォーカルを務めるポール・スタンレーは、画家や慈善家、ミュージカル作品のお目付役から作家に至るまで、様々な顔を持っている。また彼はステージ上で、ロックンロール史に残る珍発言を無数に残したことでも知られる。オーディエンスを煽り、爆笑を誘い、意味不明ながらも笑ってしまう発言の数々で、スタンレーは曲間さえもコンサートの見せ場にしてしまう。彼の珍発言をコンパイルしたブートレグ盤『People, Let Me Get This Off My Chest』に登場する傑作20点を紹介する。





1. 「君が舐めてくれたら、俺も舐めてやる」

2.「Glögg(ホットワイン)大好き」

3. 「ファンが手だけじゃなく脚まで広げてくれるのは、アメリカ広しといえどもこの街だけだ」

4. 「おぉ、なんてこった!」

5. 「緑色のものを何も身につけてねぇ!」

6. 「ここはヴァージニアのロックンロール首都か?」

7. 「乳製品がこの町の名産じゃないことは知ってるが、お前らの育てる牛はマジでビッグだ!」

8. 「ちゃんと測ってるからな」

9. 「ちょっと涼しくなってきたな」

10. 「ロックンロール肺炎」

11. 「ピストルの弾を充填中」

12. 「トニー・バード、奴はギターとキーボード、そしてクールエイドのエキスパート」

13. 「こいつは覚えやすいぞ」

14. 「今のはリハーサルだったってことにする!」

15. 「俺の体で一番デカい部分はどこだ?」

16. 「デヴィッド・キャンベル氏が指揮をとるメルボルン交響楽団、これがその実力だ」

17. 「これはアルコールについての曲だ」

18. 「客の数と歓声のデカさは比例しない!」

19. 「盲目の人間の視界を開いてやることも、身体障害者を歩かせることもできない!」

20. 「選挙に勝つか負けるか、それはお前次第だ」

『People, Let Me Get This Off My Chest』において、「地獄の回想」の冒頭でポールはこう問いかけている。「ここにいる女の子の中で、舌プレイが好きなコはどれくらいいる?」客席から返ってくる大歓声を受け、彼は当然のごとくこう問いかける。「じゃあ野郎どもはどうだ?舐められるのが好きなやつはどれくらいいる?」男性ファンたちは負けじと大歓声を上げ、ポールはそれならとばかりに理にかなった提案をしてみせる。「君が舐めてくれたら、俺も舐めてやる」誰もが納得のディールだ。ストックホルムでの公演中、オーディエンスの心をつかむ達人のスタンレーは、スウェーデンにおけるホリデーシーズンの定番ドリンクの名前を口にした。彼のNoo Yawk訛りの「ö」は、会場のボルテージを一気に高めた。ファンクラブKISS Armyの最古の駐屯地のひとつであり、バンドの名前を一気に轟かせた『地獄の狂獣 キッス・ライヴ』の舞台のひとつでもあるデトロイトは、KISStoryを語る上で絶対に外せない街だ。忠実なファンに敬意を示すべく、スタンレーは最高の褒め言葉を送った。「なんてこった(My goodness)」はポール・スタンレーが興奮した際に発する口癖のひとつであり、クイーンズ郊外訛りの豪快な鼻声で発音されるケースが多い。ポールは即興で優れたウィットを発揮する達人だ。これはコネチカット州のクラブToads Place(カエルの住処)で演奏した際に、彼が咄嗟に発したカエルにちなんだジョーク。リッチモンドのオーディエンスに向かって発せられた修辞的な問いかけ。それが遠回しな褒め言葉なのか、それともロアノークへの嫌悪感を示しているのかは不明だ。スタンレーは各地のローカルネタを得意とするが、時にまったく無関係の発言をする。テキサス州サンアントニオのオーディエンスを前に彼が発したこのセリフはそのひとつ。ドラァグショーのMCを思わせるドスの効いた発音もインパクト大だ。歓声の音量をモニターしていることをオーディエンスに伝えようとしたポールの発言。しかし一体何のために?誰が必要とするのか?ポールの自宅のガレージには30年分の記録が保存されているのだろうか?そうであることを祈るばかりだ。「ホッター・ザン・ヘル」を演奏する直前にポールが口にした、他愛のない天気の話。これも天気の話題。スタンレーは気温の低下が「ちょっとしたロックンロール肺炎」を引き起こすかもしれないと警告し、バンドは「悪魔のドクター・ラヴ」を披露した。「ラヴ・ガン」のリフを弾き始める前に、ポールが発したこのセリフは下ネタに他ならない。彼の「ピストル」と「短機関銃ウージー」が、ベッドで「6連発」をキメる。ピッツバーグのオーディエンスなら、誰もがその意味を理解したはずだ。トニー・バードは一流のギターテクニシャンとして知られているが、スタンレーによると彼はクールエイド(粉末状ジュース)を美味しく作る達人だという。「狂気の叫び」を披露するにあたってポールが発したセリフ。彼が無意識のうちに明かした、キッスの全ての曲に共通する要素であり、バンドが収めた成功の秘訣だ。アトランティックシティのオーディエンスによる完璧には程遠いシンガロングを受けて、寛容なポールは彼らにやり直しのチャンスを与えることにした。2度目の挑戦は大成功に終わった。「それは俺のハートだ」彼は気の利いた答えを披露した。Borscht Beltスタイルのおとり商法と同じくらい陳腐なやりとりだが、『スターチャイルド』への思い入れがダダ滑りを回避させている。この発言の一番のポイントは、これが実際に起きた出来事だという点だ。キッスと同オーケストラのコラボレーションは、ライブアルバム『Kiss Symphony: Alive IV』として発表された。1973年の結成時にはメンバーの誰も考えもしなかったであろうこの企画に、スタンレーは大満足だったようだ。思った通りだ。「こんなに客の少ないショーは初めてだ」という、やや客入りの寂しいコンサートにおいて「地獄の回想」を披露する前にポールがオーディエンスに向けて発した、不思議と親近感の湧くセリフ。ポール・スタンレーはロックの持つ力を信じているが、できない約束はしない。何の選挙を指しているのかは不明だが、スタンレーはこの発言の後にこう付け加えている。「もし俺たちが勝ったら、毎日パーティして一晩中ロックンロールする!」それは彼らの信条に他ならない。 Translated by Masaaki Yoshida