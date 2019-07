【フェイスブック・リブラあれこれ】

WSJ

Fox

Business

FT

今週の注目は、に関連して、(16-17日)や(17-18日)。先週を求め、FRBのトップがをかけましたが、その後も報道が相次いでいます。公式文書がに分散して探すのがたいへんなので、下にまとめました。はSEC Weighs Whether to Regulate Facebook’s Libra(米証券取引委員会、FBのリブラ規制を検討)の中で、米SECがだと判断すれば、導入に先立ってになると伝えています。のではないかという米財務省元高官の受け止めや、を紹介しています。また、で、FBでリブラの責任者がで追及される見通しだということです。は、As Trump targets Libra, Facebook’s cryptocurrency faces “uphill climb” after call for bank charter(する中で、FBは上り坂の戦いを強いられる)の中で、につれて「世界的な金融サービスというある」と報じています。アメリカの金融システムの安定のために規制当局は、ことになり、これは「かもしれない」としています。は、アメリカ政府でしたと報じています。これは去年、ことに伴うもので、今回の決定を受けて、することになります。「決定が出るまでどのくらいかかるかわからないものの、一般的にだ」と言います。認められれば、で、フェイスブックが決算で見込んでいた「30億ドルから50億ドル」の上限となります。一方、FTCの民主党系の委員はとして反対したということです。ところで、をめぐっては、公式文書が分散していて探すのがたいへんなので、まとめておきます。◼️最初の発表文(6月18日、サンプル画像あり)◼️リブラ協会のHP◼️リブラの企画書(ホワイトペーパー)◼️日本語訳の企画書◼️リブラを説明したメディア用動画◼️フェイスブックの子会社=カリブラのHP◼️カリブラのFAQが便利◼️リブラ責任者のデビッド・マーカス氏のブログ(7月3日)◼️責任者のデビッド・マーカス氏が議会上院の銀行委員会に提出した書簡(7月8日)◼️議会証言で提出するペーパーはここにアップされると推察(7月16日)