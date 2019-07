世界中で猫を売るのは楽じゃない。～サンリオEU競争法違反報道に接して

「ハローキティ」といえば、説明不要の「日本史上最強キャラクター」である。

中国、韓国の有名ブランドのショップはあっても、「日本」ブランドは、小売店にしても飲食店にしても、影も形もない、という国は世界中に数多あるのだが*1、そんな国でも、トヨタの自動車とキティのグッズだけは必ず街中のどこかで見かける、といっても過言ではない*2。

いい歳になっても未だにふらりと思い立って個人旅行に出る者にしてみれば、香港、台湾や東南アジアはもちろん、中央アジアとか、「絶対いないだろう」と思うような西アフリカの先端でも見慣れた猫に偶然遭遇する(正規品かどうかは関知するところではないが・・・)、というのは結構嬉しいエピソードなわけで、日本国内にいる時は決して関心を示さないキャラクターの写真を思わず取りまくってしまったりもする。

自分もかつて少し経験したことがあるのだが、「ライセンスビジネス」、特にキャラクターのライセンスビジネス、というのは契約一本でお金がもらえる簡単な商売のように見えてかなり奥が深い。

デザインにしても使用する物品にしても、元々キャラクターが備えている世界観との関係でどこまでが許容されるか、という話は必ず出てくるし、文字情報を付加するときは、その中身も含めてきちんとチェックする、というのが原則だったりする。

細かいところはある程度ライセンシーに委ねるとしても、その前提となる信頼関係の存在は当然不可欠だし、契約にも相当細かくいろんなことを書きこんでおかないと、ちょっとした紛争はすぐ湧いて出る。

国内でもそうなのだから、海外になると、当然もっとハードルは高くなるわけで、引き合いがあって渋々ライセンスに応じる場合でも、使用言語から販売地域まで事細かに制限をかけることになるし、それでもライセンシーの信用リスクだのなんだの、ということで契約に至らないケースがほとんどだったから*3、いかにそれが本業とはいえ、「キティ」の海外ライセンスをあそこまで華やかにやっている、というのはすごいものだな*4、といつも感心してみていたものだった。

だが、そんな中、今朝の朝刊に掲載された記事がある。

欧州委員会のプレスリリースはこちら。

europa.eu

この案件は既に2年前に、欧州委員会がナイキやユニバーサルスタジオとともに調査を開始した、というリリースを公表しており*5、このうち、ナイキに対しては、本年3月25日に1,250万ユーロの制裁金を課す旨のリリースも既に出されていた*6。

お馴染みのVestager委員の名前でわざわざ商品名を列挙しながら以下のようにコメントされているとおり、「EU単一市場」というのは、彼女(彼)らがもっとも重視している価値の一つで、今やデジタル取引の世界にもがっつりと影響力を発揮している思想だ、というのが自分の認識。

"Today's decision confirms that traders who sell licensed products cannot be prevented from selling products in a different country. This leads to less choice and potentially higher prices for consumers and is against EU antitrust rules. Consumers, whether they are buying a Hello Kitty mug or a Chococat toy, can now take full advantage of one of the main benefits of the Single Market: the ability to shop around Europe for the best deals."(強調筆者)