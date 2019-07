「漫画村」元運営者・星野ロミ容疑者がフィリピンで拘束 日本大使館から要請

フィリピン入国管理局は9日、海賊版サイト「漫画村」の元運営者・星野ロミ容疑者を拘束したことを明らかにした。今後、日本に強制送還される見通しだという。

Bureau of Immigration says it has arrested on Sunday a Japanese-German-Israeli fugitive wanted by Japanese authorities for infringement of copyright law. Romi Hoshino, 28, was reportedly the manager of “Manga-Mura”, an illegal viewing website of Japanese cartoons. | @mikenavallo