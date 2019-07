トランプ氏、英国大使と「取り引きやめる」 　「無能」と言われ反発

アメリカのドナルド・トランプ大統領は8日、イギリスのサー・キム・ダロック駐米大使(65)について、「米国内で好かれていないし、評判もよくない」と批判した上で、今後は「取り引き」はしないだろうと述べた。同大使が本国への極秘公電の中で、米政権を「無能」と酷評していたと報じられたことを受け、反発した格好だ。

トランプ大統領はこの日、ツイッターに、ダロック大使に対する痛烈なコメントを連続で投稿した。

また、先月7日に与党・保守党の党首を退任し、次期党首が決まるまで首相の職に留まっているイギリスのテリーザ・メイ首相に対しても食ってかかった。

I have been very critical about the way the U.K. and Prime Minister Theresa May handled Brexit. What a mess she and her representatives have created. I told her how it should be done, but she decided to go another way. I do not know the Ambassador, but he is not liked or well....