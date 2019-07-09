トランプ氏、英国大使と「取り引きやめる」 　「無能」と言われ反発

アメリカのドナルド・トランプ大統領は8日、イギリスのサー・キム・ダロック駐米大使（65）について、「米国内で好かれていないし、評判もよくない」と批判した上で、今後は「取り引き」はしないだろうと述べた。同大使が本国への極秘公電の中で、米政権を「無能」と酷評していたと報じられたことを受け、反発した格好だ。

トランプ大統領はこの日、ツイッターに、ダロック大使に対する痛烈なコメントを連続で投稿した。

また、先月7日に与党・保守党の党首を退任し、次期党首が決まるまで首相の職に留まっているイギリスのテリーザ・メイ首相に対しても食ってかかった。

「私は、イギリスやテリーザ・メイ首相のブレグジットへの対処方法について、ずっと非常に批判的な立場だ。首相や閣僚が生み出した混乱はメチャクチャだ。私は首相にどうすべきかを伝えたが、彼女は別の道を辿る決断を下した。私は、駐米大使のことは知らないが……」

I have been very critical about the way the U.K. and Prime Minister Theresa May handled Brexit. What a mess she and her representatives have created. I told her how it should be done, but she decided to go another way. I do not know the Ambassador, but he is not liked or well.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年7月8日

「……彼はアメリカ国内で好かれていないし、評判もよくない。もはや我々は、同大使と取り引きはしないだろう。素晴らしいイギリスにとって朗報なのは、近々、新しい首相が誕生するということだ。先月、壮大な国賓訪問を徹底的に楽しんだが、その間、私が最も感銘を受けたのはエリザベス女王だった！」

....thought of within the U.S. We will no longer deal with him. The good news for the wonderful United Kingdom is that they will soon have a new Prime Minister. While I thoroughly enjoyed the magnificent State Visit last month, it was the Queen who I was most impressed with! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年7月8日

英首相は大使を「信頼」

これに先立ち、メイ首相は、ダロック大使を「信頼」していると述べていた。一方で、大使の見解には同意していないともしていた。

メイ首相の報道官は、今回のリークは「完全に容認できない」とした上で、官邸がすでにホワイトハウスと連絡を取ったことを明かした。