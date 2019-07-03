７月２日（火）ムネオ日記

新聞に、先月１６日大阪吹田署千里山交番で襲われ、意識不明となっていた古瀬巡査が、自力で歩けるまでに回復したと出ており、本当に良かったと嬉しい限りである。



さすが元ラガーマンと思いながら、本人の頑張りはもとより、さまざまな加護があったと万物の霊長に感謝するものである。



民生の安定のために日夜努力している警察官が、時に不幸な事態に落ちる。警察官はもとより、消防士、自衛隊の皆さんも同じである。もっともっと日頃から感謝と敬意を表さなくてはと思った次第だ。



４日、公示の参議院選挙 鈴木宗男の前半から中盤の遊説日程が固まった。



初日から３日間で日本の最東端、最西端、最北端に行き、日本横断することにした。



最南端の波照間島には、飛行機の便がないので行けないのは残念だが、同じ石垣島の最西端与那国島に行くのでご理解戴きたい。



鈴木宗男の最後の闘い、逆転人生「生きていれば良いことがある。いや、逆転もある」を実現したい。



読者の皆さん、宜しく声掛けの程、心からお願い申し上げます。



※参議院選挙 鈴木宗男遊説日程７月４日～７月１２日



7月4日(木) 公示日

ANA4881 千歳空港8:05発 中標津空港8:55着

11:00～11:30 根室市納沙布岬(日本の最東端)

オーロラタワー出陣式

12:00～12:30 根室市 根室商工会館 集会

14:15～14:30 中標津町 JA中標津前 街頭演説

14:45～14:55 別海町 JA中春別前 街頭演説

15:10～15:25 別海町 ぷらと前 街頭演説

16:20～16:35 標津町 標津町役場前 街頭演説

17:35～17:50 羅臼町 アポロ石油前 街頭演説

JAL566 女満別空港20:10発 羽田空港22:00着



7月5日(金)

ANA89 羽田空港6:10発 石垣空港9:00着

石垣島内遊説

RAC741 石垣空港10:00発 与那国空港10:30着

与那国島内遊説(日本の最西端)

RAC744 与那国空港13:25発 石垣空港13:55着

石垣島内遊説

RAC834 石垣空港14:35発 宮古空港15:05着

宮古島内、伊良部町内遊説

JTA566 宮古空港17:45発 那覇空港18:35着

那覇市内遊説

ANA478 那覇空港20:50発 羽田空港23:15着



7月6日(土)

8:00～12:00 東京都内遊説

ANA573 羽田空港13:05発 稚内空港14:55着

15:20～15:30 稚内市 宗谷岬(日本の最北端) 街頭演説

16:15～16:30 稚内市 西條デパート前 街頭演説

16:30～18:15 稚内市内遊説

19:05～19:20 豊富町 豊富町役場前 街頭演説

19:40～19:55 幌延町 幌延農協前 街頭演説



7月7日(日)

8:00～8:20 天塩町 天塩町役場前 街頭演説

8:45～9:05 遠別町 遠別町役場前 街頭演説

9:30～9:55 初山別村 初山別村役場前 街頭演説

10:15～10:35 羽幌町 ハートタウンはぼろ前 街頭演説

10:45～11:05 苫前町 苫前町役場前 街頭演説

11:30～11:45 小平町 小平町役場前 街頭演説

12:00～12:30 留萌市 留萌プラザ前 街頭演説

12:50～13:05 増毛町 中央スーパー前 街頭演説

13:30～13:45 石狩市浜益 街頭演説

14:20～14:35 石狩市厚田 街頭演説

15:25～16:25 石狩市 コープさっぽろ石狩店前 街頭演説

17:15～18:15 小樽市 長崎屋前 街頭演説

19:15～20:00 札幌市 市内演説



7月8日(月)

8:00～8:15 新得町 街頭演説

8:30～8:45 清水町 街頭演説

9:10～9:25 鹿追町 街頭演説

10:00～10:15 士幌町 街頭演説

10:30～10:45 上士幌町 街頭演説

11:25～11:45 足寄町 街頭演説

12:05～12:20 本別町 街頭演説

12:55～13:10 池田町 街頭演説

13:40～13:55 音更町 街頭演説

14:35～14:50 芽室町 街頭演説

15:00～17:30 帯広市内流し

17:30～17:50 帯広市 藤丸デパート前 街頭演説

18:30～19:00 帯広市 ホテル日航ノースランド個人演説会

19:30～19:50 幕別町 パークプラザ前 街頭演説



7月9日(火)

8:00～8:15 弟子屈町 摩周湖農協前 街頭演説

8:45～9:00 標茶町 小野商店前 街頭演説

11:10～11:30 根室市 街頭演説

12:40～12:55 浜中町霧多布 エネオススタンド前 街頭演説

13:10～13:25 浜中町散布 漁村センター前 街頭演説

14:00～14:20 厚岸町 やまつ前 街頭演説

15:40～16:00 釧路市 水産団地前 街頭演説

16:30～16:45 釧路市西部 福原昭和店前 街頭演説

17:15～17:30 釧路町 イオン釧路町前 街頭演説

18:00～18:20 釧路市南部 コープ桜ケ丘前 街頭演説

18:30～19:00 釧路市中央 釧路プリンスホテル 個人演説会

19:45～20:00 阿寒本町 阿寒農協前 街頭演説

21:00～21:30 阿寒湖温泉 鶴雅ウィングス2F 個人演説会



7月10日(水)

7:00～7:30 陸別町 個人演説会

8:00～8:15 津別町 さんさん館前 街頭演説

8:35～8:55 美幌町 シティ美幌店前 街頭演説

9:15～9:30 大空町 大空町役場前 街頭演説

9:55～10:15 網走市 ベーシック橋北前 街頭演説

11:15～11:35 北見市 坂本ホーマ前 街頭演説

12:05～12:20 北見市留辺蘂 留辺蘂農協駐車場 街頭演説

13:00～13:15 佐呂間町 遠軽信用金庫佐呂間支店前 街頭演説

14:05～14:20 遠軽町 遠軽信用金庫本店前 街頭演説

14:40～14:55 上湧別町 シティマート中湧別店前 街頭演説

15:05～15:20 湧別町 湧別庁舎前 街頭演説

16:00～16:20 紋別市 オホーツク氷紋駅前 街頭演説

17:00～17:15 滝上町 商工会前 街頭演説

18:10～18:25 興部町 興部町役場前 街頭演説

18:50～19:05 雄武町 北見信用金庫雄武支店前 街頭演説

19:45～20:00 西興部村 バスターミナル前 街頭演説



7月11日(木)

8:00～8:15 下川町 北星信用金庫下川支店前 街頭演説

8:40～8:55 名寄市 鈴木写真館さん前 街頭演説

9:30～9:45 士別市 街頭演説

10:05～10:20 剣淵町 街頭演説

10:35～10:50 和寒町 街頭演説

11:15～11:30 比布町 比布役場前 街頭演説

11:40～11:55 当麻町 JA当麻前 街頭演説

12:25～13:55 旭川市 街頭演説

14:35～14:50 深川市 街頭演説

15:20～15:35 滝川市 街頭演説

15:50～16:05 砂川市 街頭演説

16:35～16:50 美唄市 街頭演説

17:10～17:25 三笠市 街頭演説

17:40～18:10 岩見沢市 街頭演説

18:50～19:50 江別市 街頭演説



7月12日(金)

7:00～8:00 函館市 朝一市場廻り

8:00～11:30 函館市内 街頭演説

13:30～14:10 苫小牧市 越智建設前 苫小牧総決起大会

14:50～15:50 千歳市 街頭演説

16:10～16:40 恵庭市 街頭演説

17:00～17:30 北広島市 街頭演説

18:10～20:00 札幌市 街頭演説

ANA988 千歳空港21:50発 羽田空港23:30着

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