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７月２日（火）ムネオ日記

　新聞に、先月１６日大阪吹田署千里山交番で襲われ、意識不明となっていた古瀬巡査が、自力で歩けるまでに回復したと出ており、本当に良かったと嬉しい限りである。

　さすが元ラガーマンと思いながら、本人の頑張りはもとより、さまざまな加護があったと万物の霊長に感謝するものである。

　民生の安定のために日夜努力している警察官が、時に不幸な事態に落ちる。警察官はもとより、消防士、自衛隊の皆さんも同じである。もっともっと日頃から感謝と敬意を表さなくてはと思った次第だ。

　４日、公示の参議院選挙 鈴木宗男の前半から中盤の遊説日程が固まった。

　初日から３日間で日本の最東端、最西端、最北端に行き、日本横断することにした。

　最南端の波照間島には、飛行機の便がないので行けないのは残念だが、同じ石垣島の最西端与那国島に行くのでご理解戴きたい。

　鈴木宗男の最後の闘い、逆転人生「生きていれば良いことがある。いや、逆転もある」を実現したい。

　読者の皆さん、宜しく声掛けの程、心からお願い申し上げます。

※参議院選挙　鈴木宗男遊説日程７月４日～７月１２日

7月4日(木)　公示日
ANA4881　千歳空港8:05発　中標津空港8:55着
11:00～11:30　根室市納沙布岬(日本の最東端)　
　　　　　　　　オーロラタワー出陣式
12:00～12:30　根室市　根室商工会館　集会
14:15～14:30　中標津町　JA中標津前　街頭演説
14:45～14:55　別海町　JA中春別前　街頭演説
15:10～15:25　別海町　ぷらと前　街頭演説
16:20～16:35　標津町　標津町役場前　街頭演説
17:35～17:50　羅臼町　アポロ石油前　街頭演説
JAL566　女満別空港20:10発　羽田空港22:00着

7月5日(金)　
ANA89　 羽田空港6:10発　石垣空港9:00着　
　　　　　石垣島内遊説
RAC741　石垣空港10:00発　与那国空港10:30着　
　　　 　与那国島内遊説(日本の最西端)
RAC744　与那国空港13:25発　石垣空港13:55着　
　　　　　石垣島内遊説
RAC834　石垣空港14:35発　宮古空港15:05着　
　　　　　宮古島内、伊良部町内遊説
JTA566　 宮古空港17:45発　那覇空港18:35着　
　　　　　那覇市内遊説
ANA478　那覇空港20:50発　羽田空港23:15着

7月6日(土)　
8:00～12:00　東京都内遊説
ANA573　羽田空港13:05発　稚内空港14:55着
15:20～15:30　稚内市　宗谷岬(日本の最北端)　街頭演説
16:15～16:30　稚内市　西條デパート前　街頭演説
16:30～18:15　稚内市内遊説　
19:05～19:20　豊富町　豊富町役場前　街頭演説
19:40～19:55　幌延町　幌延農協前　街頭演説

7月7日(日)　
8:00～8:20　天塩町　天塩町役場前　街頭演説
8:45～9:05　遠別町　遠別町役場前　街頭演説
9:30～9:55　初山別村　初山別村役場前　街頭演説
10:15～10:35　羽幌町　ハートタウンはぼろ前　街頭演説
10:45～11:05　苫前町　苫前町役場前　街頭演説
11:30～11:45　小平町　小平町役場前　街頭演説
12:00～12:30　留萌市　留萌プラザ前　街頭演説
12:50～13:05　増毛町　中央スーパー前　街頭演説
13:30～13:45　石狩市浜益　街頭演説
14:20～14:35　石狩市厚田　街頭演説
15:25～16:25　石狩市 コープさっぽろ石狩店前 街頭演説
17:15～18:15　小樽市　長崎屋前　街頭演説
19:15～20:00　札幌市　市内演説

7月8日(月)　
8:00～8:15　新得町　街頭演説
8:30～8:45　清水町　街頭演説
9:10～9:25　鹿追町　街頭演説
10:00～10:15　士幌町　街頭演説
10:30～10:45　上士幌町　街頭演説
11:25～11:45　足寄町　街頭演説
12:05～12:20　本別町　街頭演説
12:55～13:10　池田町　街頭演説
13:40～13:55　音更町　街頭演説
14:35～14:50　芽室町　街頭演説
15:00～17:30　帯広市内流し
17:30～17:50　帯広市　藤丸デパート前　街頭演説
18:30～19:00　帯広市　ホテル日航ノースランド個人演説会
19:30～19:50　幕別町　パークプラザ前　街頭演説

7月9日(火)　
8:00～8:15　弟子屈町　摩周湖農協前　街頭演説
8:45～9:00　標茶町　小野商店前　街頭演説
11:10～11:30　根室市　街頭演説
12:40～12:55　浜中町霧多布　エネオススタンド前　街頭演説
13:10～13:25　浜中町散布　漁村センター前　街頭演説
14:00～14:20　厚岸町　やまつ前　街頭演説
15:40～16:00　釧路市　水産団地前　街頭演説
16:30～16:45　釧路市西部　福原昭和店前　街頭演説
17:15～17:30　釧路町　イオン釧路町前　街頭演説
18:00～18:20　釧路市南部　コープ桜ケ丘前　街頭演説
18:30～19:00　釧路市中央　釧路プリンスホテル　個人演説会
19:45～20:00　阿寒本町　阿寒農協前　街頭演説
21:00～21:30　阿寒湖温泉　鶴雅ウィングス2F　個人演説会

7月10日(水)　
7:00～7:30　陸別町　個人演説会
8:00～8:15　津別町　さんさん館前　街頭演説
8:35～8:55　美幌町　シティ美幌店前　街頭演説
9:15～9:30　大空町　大空町役場前　街頭演説
9:55～10:15　網走市　ベーシック橋北前　街頭演説
11:15～11:35　北見市　坂本ホーマ前　街頭演説
12:05～12:20　北見市留辺蘂　留辺蘂農協駐車場　街頭演説
13:00～13:15　佐呂間町　遠軽信用金庫佐呂間支店前　街頭演説
14:05～14:20　遠軽町　遠軽信用金庫本店前　街頭演説
14:40～14:55　上湧別町　シティマート中湧別店前　街頭演説
15:05～15:20　湧別町　湧別庁舎前　街頭演説
16:00～16:20　紋別市　オホーツク氷紋駅前　街頭演説
17:00～17:15　滝上町　商工会前　街頭演説
18:10～18:25　興部町　興部町役場前　街頭演説
18:50～19:05　雄武町　北見信用金庫雄武支店前　街頭演説
19:45～20:00　西興部村　バスターミナル前　街頭演説

7月11日(木)　
8:00～8:15　下川町　北星信用金庫下川支店前　街頭演説
8:40～8:55　名寄市　鈴木写真館さん前　街頭演説
9:30～9:45　士別市　街頭演説
10:05～10:20　剣淵町　街頭演説
10:35～10:50　和寒町　街頭演説
11:15～11:30　比布町　比布役場前　街頭演説
11:40～11:55　当麻町　JA当麻前　街頭演説
12:25～13:55　旭川市　街頭演説
14:35～14:50　深川市　街頭演説
15:20～15:35　滝川市　街頭演説
15:50～16:05　砂川市　街頭演説
16:35～16:50　美唄市　街頭演説
17:10～17:25　三笠市　街頭演説
17:40～18:10　岩見沢市　街頭演説
18:50～19:50　江別市　街頭演説

7月12日(金)　
7:00～8:00　函館市　朝一市場廻り
8:00～11:30　函館市内　街頭演説
13:30～14:10　苫小牧市　越智建設前　苫小牧総決起大会
14:50～15:50　千歳市　街頭演説
16:10～16:40　恵庭市　街頭演説
17:00～17:30　北広島市　街頭演説
18:10～20:00　札幌市　街頭演説
ANA988　千歳空港21:50発　羽田空港23:30着
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