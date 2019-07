【トランプのアジア歴訪について各社の社説～グレーテスト・ショーマン】

WSJ の社説はThe Trump Doctrine – With this President, diplomacy is always personal(トランプ・ドクトリン~大統領にとって外交は常に個人的な関係で)。





この中で、「トランプ大統領は外交政策で最も大事なのは個人的な関係とショーマンシップだと信じていて、良くも悪くも今回のアジア歴訪でそれが示された。トランプ大統領は、再選に向けて外交的な勝利を模索するなか、停滞した中国と北朝鮮との交渉を復活させた」と前向きに評価しています。





北朝鮮側の交渉担当者が誰になるとわからないとしながらも「少なくても今はトランプ大統領の軍事境界線上の外交(DMZ diplomacy)は、北朝鮮の核実験の再開の可能性を低減させた」と解説。





北朝鮮との首脳会談は実質よりも象徴的な意味合いが強いとしつつ、中国の習近平国家主席との会談については、貿易戦争を停戦に持ち込み、「より実質的な成果があった」とこれまた評価しています。





個人的な関係が外交で有用ではあるものの、金正恩委員長や習近平国家主席のような手強い男たちは、むき出しの国益で判断するだろう。決してトランプ大統領が好きだからではない(These hard men will make decisions based on raw national interest, not because they like Mr. Trump)と締めくくっています。





Washington Post の社説はTrump’s Asia meetings were mostly show. But we should be grateful for an ease of tensions.(トランプのアジアでの会談はほぼショーだった。それでも緊張緩和につながったことは感謝しないといけない)です。





この中で、「トランプ大統領の中国と北朝鮮の首脳との会談で、間違いなく実質よりも見せかけのショーマンシップの方が大きかった。会談について大統領が公開した中身の乏しさも懸念だ」と指摘しています。





一方、中国に対して、より分別がある政策(sensible US policy)に道を開き、北朝鮮に対しても半島の非核化という政権の目標に道を開いたと前向きです。





ホワイトハウス高官は、決して外交方針の変更ではないと強調しているということですが、「とは言え、大統領は少なくても軌道修正の可能性をつくった(But the president has at least created the possibility of a course correction.)と結んでいます。





Bloomberg の社説は、Take the Spotlight Off North Korea - To reach a lasting nuclear deal, Donald Trump should pull back and let his negotiators hammer out critical details.(北朝鮮からスポットライトを外せ~トランプは引っ込んで交渉担当者が重要な細部を詰めるべき)」です。





この中で、「トランプ大統領は30日、大好きなところに身を置いた。それはセンターステージだ。助演俳優を寄せ付けず、かつてない外交戦術を見せた」と皮肉まじりに指摘。





その上で、北朝鮮が経済制裁の解除を求めていて、アメリカはあくまでも核や長距離ミサイルをなくすことを求めているなど、両国を隔たる溝はかつてないほど深いとしています。





「トランプ大統領が渇望している北朝鮮とのビッグヒットな交渉妥結に達するには、ほかの人に交渉をまとめさせる方が可能性が高いだろう(Trump will have a better chance of reaching the blockbuster North Korea bargain he craves if he lets someone else close the deal)」と締めくくっています。

保守的なWSJは好意的、リベラルなBloombergは批判的。一方、日頃はリベラルなWashington Postが高評価です。