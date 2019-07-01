［東京 １日 ロイター］ - 楽天<4755.T>は１日、保有する米配車サービス大手リフト<LYFT.O>株式の会計処理を変更し、２０１９年１２月期第２・四半期連結会計期間から持分法を適用すると発表した。これにより、同四半期に２８４億円の株式評価損を計上する予定としている。
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- 2019年07月01日 09:26
楽天、リフト株持分法適用で評価損284億円を第2四半期に計上予定
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