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楽天、リフト株持分法適用で評価損284億円を第2四半期に計上予定


［東京　１日　ロイター］ - 楽天<4755.T>は１日、保有する米配車サービス大手リフト<LYFT.O>株式の会計処理を変更し、２０１９年１２月期第２・四半期連結会計期間から持分法を適用すると発表した。これにより、同四半期に２８４億円の株式評価損を計上する予定としている。

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