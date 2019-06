以前、このブログで書いた4月の日産の臨時株主総会実況のエントリー*1に関連して、大杉謙一先生が「決して株主総会は死んでいないのだ。」という名言を残されたのはまだ記憶に新しいところだが*2、再びそれを地で行くような劇的な”逆転劇”が生まれた。

もちろん、今日の時点ではほとんどの読者がご存じであろう、LIXILグループの株主総会の話である。

翌日の朝刊では、「LIXIL瀬戸氏、薄氷のCEO復帰」という見出しとともに、以下のとおり、賛成比率が50%台にとどまっていることが紹介されている。

だが、それでも勝ちは勝ち*3。

会社側が提案した取締役のうち2名が50%の賛成票を得られなかった(逆に瀬戸氏側が推した候補は全員信任された)ことで、取締役会メンバーの過半数を制し*4、取締役会でも波乱なくCEOに選任された、というのだから、文句なしの復活劇だと言えるだろう。

自分が、このブログでこのテーマに触れたのは2か月以上前のことだったが*5、あの頃は、経緯も含めていろんな意味で興味深い話だな、と思いつつ、最後は会社側が押し切るだろうな、という思いを漠然と抱いていた。

総会直前になって、議決権行使助言会社が形式的基準を重視して、会社側に有利な意見を出した時にもなおさらそう感じた*6。

それが、蓋を開けてみたらひっくり返るのだから、世の中ってわからないものだ。

自分は実に気弱な人間なので、今回の瀬戸氏のようなシチュエーション(会社側が述べていた解任理由を争い、逆に現経営陣の経営方針やガバナンスを批判しているような状況)に立たされると、「復帰を果たした後に結果が伴わなかったらどうしよう?」ということがどうしても頭をよぎってしまうし、それゆえに戦う上での温度感も、どうしても下がってしまうところはある。

だから、いかに海外ファンドやINAXの創業家一族といった援軍がバックにいたとしても(そして直前まで「取締役」という立場で経営に関与していた、という点での優位性はあったとしても)、正面から株主総会で戦いを挑んで「復帰」を勝ち取る、という瀬戸氏のプロ経営者としての胆力と勇気には、ただただ感嘆の声を上げるしかないのであるが・・・。

瀬戸氏は、雑誌の取材に対し、自らの経営者としての信念を貫くために会社と戦っている、という趣旨の話をされている。

「なぜ私が今回、個人としてここまで会社と戦っているのか。それはこれまで、LIXILグループで働く皆さんに、「Do The Right Thing(正しいことをしよう)」と言ってきたのに、今回の問題を見過ごしたら、言ってきたことがウソになるからだ。」



「経営は、全ての選択肢の中から一番いいものを選んで初めて、それなりの結果が出る。日本的な忖度の問題は、選択肢を限定する制約条件を作ってしまうことだ。特に、経営の一線から離れた昔の実力者が権力を握っている場合は、今の現場を知らないから良い結果を出せる蓋然性が少ない。」



「失敗しても自分で立て直せるのならいいが、取り巻きの人間が忖度して「うまくいっています」と報告する状況では、軌道修正が遅れる。実際、ペルマスティリーザの場合もそうだった。」



(日経ビジネスWeb「LIXIL 潮田氏 vs 瀬戸氏 確執の源流」より)*7