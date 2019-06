FT

WSJ

Washington Post

に出席するため、が日本に到着。に関する報道が相次いでいます。はTrump arrives for G20 summit after lashing out at allies(トランプ、同盟国を批判したあと、大阪に到着)の中で、トランプ大統領が日本やインドといった間もなく首脳に会うしたあとG20サミットの会場となる大坂に到着したと伝えています。ワシントンで行われた米Fox Businessとのインタビューの中で、を示し、EUについては米テック企業に対する反トラスト法の適応に怒り、インドについてはアメリカ輸入品に関税に文句を言い、ということです。日本については「多くの専門家が太平洋地域の平和を維持するのに重要な役割を果たしたと言うを示した」ということで、「こうしただろう」としています。トランプ大統領の一連の発言は、貿易交渉が決裂して以降初となるしています。はChina to Insist US Lift Huawei Ban as Part of Trade Truce(中国、ファーウェイに対する制裁をやめることが貿易交渉の妥結に不可欠と主張)の中で、関係者の話として、と報じています。ものの、としています。また、ということです。アメリカ製品の輸入についてはであることを求めていて、要は、いま中国が他国から輸入しているものを第三国にまわすことがないように。さらに合意はであることを求めていて、要は、ということです。を前にを行った上に直接会談するとしています。一方で、ということです。は、米中の対立をめぐりと報じています。中国のメディアではたびたび「嘘つき」「嫌悪感を広めるチアリーダー」などと指摘されたポンペイオ国務長は今週のテレビニュースで名指して長いリポートが放送されたそうです。ファーウェイ製品の締め出しを求めて世界各国を行脚したことでポンペイオ長官は「」を体現していると見られていると解説しています。