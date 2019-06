【米民主党テレビ討論会に20人】

Los Angeles Times

CNN

ABC

WSJ

The

New York Times

アメリカ大統領選挙は4年ごとの11月の第1月曜の翌日なので、次は。まだ1年4か月以上も先ですが、動きが本格化してきました。トランプ大統領はすでに再選に向けて正式に立候補を表明していますが、が行われます。誰が出るの?どういう形式なの?候補はもちろん、放映する3大ネットワークのNBCや民主党本部はどう準備しているの?そして、トランプ大統領は?といった報道が目白押しです。はWhat time is the Democratic presidential debate? Who gets to be on stage?(民主党の討論会は何時から?登壇の資格は?)の中でを伝えています。は26日(水)と27日(木)の2日間の、ロサンゼルス時間の18:00~20:00(NYの21:00~23:00、)の2時間開かれ、ただし、「」という表現が必ずしも適切ではなく「と考えるべき」と言います。登壇の資格は以下の2つの条件のうち1つを満たしていること。①DNC=民主党本部が指定した世論調査のうち、3つの州で、あるいは全米で、支持率1%を上回ること、②6万5000のドナーから寄付を得て、最低でも20の州からそれぞれ200のドナーを確保すること。20人はしますが、この決め方についても伝えています。にまず分けてその中からということです。になったとして、前副大統領の氏、上院議員のがセンターステージで、上院議員の氏、インディアナ州サウスベント市長の氏もこの日。一方、1夜目には上院議員の氏、前下院議員の氏、上院議員の氏が登壇。今回の討論会は、NBCとスペイン語のTelemundoで放送と配信されます。民主党の2回目の討論会はが放映、3回目はが担当する計画だとしています。は今週の討論会に向けて各候補の準備の状況を報じています。本命の氏は、みずからの過去の発言や政策が攻撃されることを想定して、準備。氏はほかの差別化に向けて準備。氏は、決められた時間内に回答できるよう政策を短く回答する準備。ほかにも共和党の過去の討論会を研究したり、スタッフを横に立たせて模擬討論に励んでいる候補もいるそうです。は、討論会を放映するNBCの準備状況を伝えています。2夜の司会をするのは、のレスター・ホルト氏、サバナ・ガスリー氏、チャック・トッド氏ら5人。形式については48時間前にようやく明らかになり、各候補ともが用意され、で回答。「」のスピーチはあるものの、「」のスピーチはないそうです。NBCの特番責任者がことに着目し、10人が舞台に立つとなると事実上、討論会は無理だろうと解説しています。また、司会について、ホルト氏とガスリー氏があわせて4時間すべてで舞台回しをするものの、ため、のではないかという見方を紹介しています。また、2016年に行われフォックステレビが放映した共和党候補の最初のテレビ討論がに見られたことを踏まえて、それがNBCの目標になっているとしつつ、当時はという人たちで盛り上がったので、難しいだろうとしています。は民主党本部にスポットライトがあたると報じています。「2016年以来、サンドバッグのようにパンチされてきたが、再びリングにあがろうとしている」として、ロシアのサイバー攻撃や前回のクリントンvsサンダースの醜い戦いを振り返っています。は20年以上前にトランプ大統領に性的暴力を受けたという、雑誌Elleの女性コラムニストの主張と、これに対してトランプ大統領が「」と言って否定していると報じています。