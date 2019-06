ジャニー氏の噂と田原俊彦の言動に因果関係はあるか

田原俊彦の番組出演は何を意味するものだったのか



ここ数日、ジャニーズ事務所社長であるジャニー喜多川氏の安否がネット上で話題に上っている。ジャニー氏は6月18日に緊急入院したと報道されている。以降、ネット上では真偽不明の情報が飛び交っている。

そんな折、6月23日にジャニーズ事務所出身の田原俊彦が『サンデージャポン』(TBS系)に出演すると、ジャニー氏に関する噂が蔓延るネットでは「ジャニーさんのことがあるのでTBSがブッキングした」「ネクタイが黒いってことは…(※実際には濃紺)」などの憶測が流れた。

しかし、田原俊彦はここ数年、6月下旬に新曲を発売し、その前後に必ず『サンジャポ』にスタジオ出演している。過去の出演日と発売日を並べてみよう。

・2019年6月23日、『サンジャポ』出演→26日シングル『好きになってしまうそうだよ』発売

・2018年6月20日シングル『Escort To My World』発売→24日『サンジャポ』出演

・2017年6月21日シングル『フェミニスト』発売→25日『サンジャポ』出演

・2016年6月19日『サンジャポ』出演→21日シングル『ときめきに嘘をつく』発売

・2015年6月14日『サンジャポ』出演→17日シングル『BACK TO THE 90’s』発売

・2014年7月27日『サンジャポ』出演→8月6日アルバム『35th Anniversary All Singles Best 1980-2014』発売

・2013年6月16日『サンジャポ』出演→19日アルバム『I AM ME!』発売

・2012年6月17日『サンジャポ』出演→20日シングル『Mr. BIG』発売

・2011年11月16日シングル『ヒマワリ』発売→20日『サンジャポ』出演

田原は2011年10月21日に『爆報!THEフライデー』(TBS系)のスペシャルMCに就任して以降、リリース時のタイミングに合わせて年1回、爆笑問題が司会を務める『サンジャポ』に登場している(※2014年はシングル『LOVE&DREAMfeat.SKY-HI/Bonita』発売前後ではなく、ベストアルバムのリリース前に出演)。

今年は6月30日(日曜)に新曲リリースライブを控えており、ステージに万全の体調で臨むため、30日ではなく23日になったのではないか。

また、番組内で田原がジャニー氏について話したことも憶測を膨らませる結果となったようだが、田原は最近のインタビューでは必ずと言っていいほど、恩師について触れている。

〈15年もお世話になって、それこそ僕は事務所の長男坊みたいなものだったから、やりたい放題させてもらったし、いろいろ迷惑もかけたし……とにかくジャニーさんには感謝しかないから〉(『アサヒ芸能』2017年6月29日号 ※テリー伊藤との対談で)

〈阿木:思うに、ジャニーさんは特別トシちゃんが可愛かったんじゃないかしら。

田原:毎週、新宿駅のホームまで送ってくれたんですよ。僕にだけグリーン券をパッと手渡してくれて。本当によくしてもらいました。〉(『サンデー毎日』2017年7月2日号 ※阿木燿子との対談で。デビュー前、週末にレッスンのため地元・甲府から東京に通っていた時のことについて)

〈ジャニー(喜多川)さんには感謝しています。2時間、観客を飽きさせないショーを、どうやって作るか、教えてもらった。ジャニーさんもプロデューサーとして脂の乗りきった年代でしたし、今も僕が、こうしてステージに立っていられる基盤を作ってくれました〉(日刊スポーツ・2019年2月10日付)

〈ジャニーさんが一番やりたかったハリウッド的なキラキラしたステージを、アイドル田原俊彦を使って楽しんでいたんだと思う。やらされるこっちは色々な衣装を着せられてもう大変(笑)。でも、いろいろな曲をプロデュースしてもらい、舞台の演出から何から何まで仕込んでもらった。歌と踊り。あの頃の経験が僕の財産になっている〉(『週刊文春』2019年5月16日号)

これらの例からもわかるように、決して『サンジャポ』が特別だったわけではない。今年40周年を迎える芸能人生を振り返る番組構成で、田原が恩人のジャニー氏に触れるのは自然なことだ。

結論ありきで物事を見ると、ジャニーさんの噂に合わせてTBSがブッキングしたように思えるかもしれないが、田原の『サンジャポ』出演もジャニーさんへの感謝の気持ちも、通常通りなのである。

そもそも、安否に関する不確かな情報をSNSで拡散すべきではない。噂の真偽はわからない。それならば、ただ無事を祈るだけである。

●文/岡野誠:ライター・芸能研究家。研究分野は松木安太郎、生島ヒロシなど。本人へのインタビューや関係者への取材、膨大な資料を緻密に解き明かした著書『田原俊彦論 芸能界アイドル戦記1979-2018』(青弓社)が話題に。