自由主義の結末は、結婚も労働もせず生きる社会

p-shirokuma.hatenadiary.com www3.nhk.or.jp

自由主義社会は個人の自由意志こそが至上だ。誰にも強制されない代わりに誰も責任をとってくれない。自由とはそういうものだ。

自由主義を強く描いたゲームに、Assassin's Creed シリーズがある。

これがシリーズを通して提示されるアサシンたちの信条であり、主人公たちアサシン教団は人々の自由を守るため、全体主義を是とするテンプル騎士団と世界の裏側で戦っていくのである。

だが、こうした自由を描いてきたアサシンクリード・シリーズも、その自由に疑問を呈していく。

I understand now. Not a grant of permission. The Creed is a warning. Ideals too easily give way to dogma. Dogma becomes fanaticism. No higher power sits in judgement of us. No supreme being watches to punish us for our sins. In the end, only we ourselves can guard against our obsessions. Only we can decide whether the road we walk carries too high a toll.

だが今ならわかる。信条が与えるのは許可ではなく……警告

理想は容易く独断と化し……独断は……狂信と化す

我々を裁く存在も……我々の罪を監視する最高存在もいない

己を……護る事が出来るのは己自身

進む道、払う犠牲を選ぶのは己自身

Assassin's Creed: Unity より