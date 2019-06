【アマゾンやマックの頭痛の種】

アマゾンとNY州選出の若手女性下院議員のAOCことアレクサンドリア・オカシオコルテス(Alexandria Ocasio-Cortez)氏の対立がヒートアップしています。



理由は最低賃金。この賃金については、大統領選挙に向けて、マクドナルドとウォルマートとアマゾンがパンチバッグになっているという報道が相次いでいます。







Business Insider はAlexandria Ocasio-Cortez hits back at Amazon's Twitter attack and accuses the company of relying on food stamps to “make up for their low wages”(AOC、アマゾンのツイッター攻撃に反論し、低賃金を政府補助で補っていると批判)の中で、野党民主党のAOC=オカシオコルテス下院議員とアマゾンの対立について伝えています。



まずAOCが16日(日)のテレビ番組で、アマゾンが社員に対して「飢餓に陥るような賃金(starvation wages)」しか支払っておらず、それを食い物にしてベゾスCEOが億万長者になったと批判。



翌17日(月)にアマゾンがツイッターで「AOCは大いに間違っている。アマゾンは勤務初日から時給15ドルを支払っているし、福利厚生も充実している。さらに、最低賃金の引き上げに向けて働きかけている」と反論。



これに対して、AOCが同日、再反論。オハイオ州の倉庫で働いている社員が政府の食料補助金を受けていることを挙げて、アマゾンを改めて批判しました。



AOCは、これまでもアマゾンを批判し、2月にはアマゾンの第2本社をニューヨーク州から追い出したと言われています。



CNN は、この件について解説。アマゾンの言う通り、2017年に最低時給を15ドルに引き上げたものの、まっとうな生活を送るのは16ドル14セント必要だというMIT=マサチューセッツ工科大学の試算を紹介しています。



アマゾンは福利厚生の充実を挙げていますが、AOCはアマゾンの正社員ではなく倉庫で働く非正規社員を念頭に置いて話していたのだろうと指摘。さらに最低賃金の引き上げに向けた働きかけの本気度を問うています。



Yahoo Finance は、トランプ大統領、民主党の大統領候補のバイデン前副大統領、ウォーレン上院議員、サンダース上院議員、それにAOC=オカシオコルテス下院議員の共通点はなーんだ?と問いかけたうえで「アマゾンに極めて批判的であること」と答えています。



アマゾンが世界でもっと時価総額が大きな企業の1つで、アメリカでは第2の雇用主だとした上で、みなアマゾンの納税姿勢を問題視していると伝えています。



グーグルやフェイスブックも様々な批判にさらされていますが、アマゾンは倉庫でブルーカラーの社員を雇用している点で違うため、民主党の支持基盤である労働者層に訴えるために厳しくあたっているということです。



CBS は、民主党の大統領候補が賃上げと労働組合の創設を求めるマクドナルドの社員集会に顔を出すようになっていると報じています。



マクドナルドは、最低賃金を15ドルに引き上げる”Fight for $15(15ドルに向けた戦い)“運動の中心にあり、今では民主党の公約に盛り込まれているそうです。アメリカの連邦最低賃金は時給7ドル25セントですが、マクドナルドによりますと、最低でも時給10ドルは支払っているということです。



「マクドナルドは、ウォルマートとアマゾン同様に労働団体から悪い意味で注目されている」として、全米で最大の雇用主のウォルマートの株主総会の際にサンダース上院議員がアーカンソー州の本社の前に現れたことを紹介しています。

