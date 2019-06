【フェイスブックの仮想通貨】

New York Times

米フェイスブックが18日、と発表しました。できるようになり、とりわけ途上国の人が助かる」という見方もありますが、「でみんなの信頼を裏切ったFBを信用できるのか?」「で取り引き情報を共有しないと言っているが、同意を強制するのではないか?」「を政府が認めるのか?」といった懐疑的なトーンの報道が相次いでいます。のビジネス欄の1面の絵が象徴的です。リブラ(通貨の名称)と刻印されたコインにの横顔とIN ZUCK WE TRUSTとあります。ドル紙幣やコインにあるIN GOD WE TRUST(神を信頼する)をもじっています。ザック(=ザッカーバーグCEO)を本当に信頼できますか?と問いかけているようです。のIntroducing Libra: How the Digital Money Would Work(通貨リブラ:どう使うのか)は、フェイスブックの/発表をかみ砕いています。リブラって何?無料に近い料金でできることを目指す仮想通貨。ビットコインと同じようを使っているが、違うのは、されること。いつからリブラを使えるの?フェイスブックは2020年から使えるようにしたいと言っているが、課題は残る。し、金融規制当局の承認も必要だ。リブラは何に使えるの?お財布の中にお金を貯めて使えるようにする。フェイスブックによると、だ。はHard to Read Facebook’s Libra Fortune(フェイスブックのリブラの将来は見通し困難)の中で、「仮想通貨の発行はになり得る」と評価する一方で、「ことを前提にしている」と指摘しています。フェイスブックや、参加するマスターカードやビザ、ウーバーなどがで、サイバー攻撃や犯罪の温床になりかねないものに規制当局がどう監督するかも疑問が残るとしています。は、フェイスブックのは、世界の金融機関に挑戦状をたたきつけ、ドルを置き換え、仮想通貨を日常的なものにし、をおこし得ると伝えています。また、23億8000万人の利用者を抱えるフェイスブックにとってはになるとしています。その一方で、のウォーターズ委員長は「フェイスブックは、これまでのを踏まえるとするべきだ」として、議会や規制当局が内容を精査するまでプロジェクトを前に進めないよう求めたとしています。