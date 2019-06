政治家に猫耳、記者会見の生中継で顔に猫フィルター　パキスタン

パキスタンの政治家の記者会見が、政治家に猫耳や猫鼻、ひげがついた状態でフェイスブックで生中継されてしまった。猫フィルターが誤って「オン」になっていたのだ。

パキスタン北西部カイバル・パクトゥンクワ州で14日、州政府閣僚のショーカット・ユスフザイ氏が記者会見したところ、ユスフザイ氏の頭に黒とピンクの猫耳、顔には猫の鼻とひげがついた状態の動画が、パキスタン正義運動(PTI)のフェイスブック公式ページで生中継された。

フェイスブックで見ていたユーザーたちはすぐに次々とコメントを書きこんだが、ユスフザイ氏は異変に気づかず会見を続けた。

後にユスフザイ氏は、「それほどおおごとにすべきでない」ミスだとコメントした。

「私だけでなく、一緒に座っていた官僚2人も同じように猫フィルターにやられていた」と、同氏はAFP通信に話した。

猫フィルター付きの会見動画は、会見終了の2分後に、PTIの公式ページから削除された。

PTIによると、猫フィルターが「オン」になっていたのは「人的ミス」で、「今後このような事態を避けるため、すべての必要な手段は講じた」という。

公式ページから動画は削除されても、ソーシャルメディアは獲物を見つけた猫のように反応し続けた。

パキスタンのニュースキャスター、マンスール・アリ氏は「KP(カイバル・パクトゥンクワ)政府のソーシャルメディア・チームによると、州内閣に猫が入閣したらしい #フィルター」とツイートした。

According to KP government’s social media team we now have a cat in the cabinet #Filter pic.twitter.com/LNl7zwOfLU

コラムニストのアーサン・H・ドゥラニ氏は、「今日こんなことが。PTIのソーシャルメディア・チームが記者会見をフェイスブックで生中継中、猫フィルターをオフにするのを忘れた。ショーカット・ユスフザイはけっこう可愛い」と書いた。

So this happened today when PTI's SM team forgot to turn off the cat filter while live streaming a press conference on Facebook. @SAYousafzaiPTI looks kinda cute pic.twitter.com/IjjJrua7DL