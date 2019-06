週刊金融日記 第372号 山ちゃん結婚祝福に隠された民衆の隠された動機、他

第372号の目次です。

==============================

// 週刊金融日記

// 2019年6月10日 第372号

// 山ちゃん結婚祝福に隠された民衆の隠された動機

// 対メキシコ関税無期限延期で週明けの日本株はギャップアップへ

// WeChatPay(微信支付)がない外国人はなかなか辛い中国本土旅行

// 大手中学受験塾は御三家は英語を入試に加えない見込みと説明会で

// 他

こんにちは。藤沢数希です。

先週の金曜日から深センに行き、いまは香港のホテルでこのメルマガを書いています。やはり日本よりだいぶ南になるので、もう真夏という感じですね。深セン・香港旅行については、今週のレストランコーナーに書きました。

★香港のホテルに着いて、Uberを呼んでサクッとビクトリアピークに行ってきました。

さて、食事制限・筋トレ・オ◯禁については、僕の方は順調に行っています。目標の体脂肪率14%に向けて着々と進んでおります。タニタの体重計で測ると残念ながら筋肉もそれなりに減ってるようなんですが、ジムで上げるウエイトは以前と変わらないか、むしろやや重くなっているので、本当のところ筋肉量はどうなんでしょうか。



足乗せて電気抵抗を測って、他のデータからパラメータ推定した回帰分析みたいなやつでパッと決めるタニタの体重計の精度はそれなりなんだと思いますが。しかし、それにしても食事制限というか、毎日豆乳とかごくごく飲んで、野菜をたっぷり食べる生活に変えたら気分がいいです。僕の場合、春という気候もあるし、何というかプラシーボ効果もあると思うんですが、調べたら、やっぱり腸内環境で気分がよくなる、というそれなりにしっかりとした学説があるんですね。



セロトニンやドーパミンという神経伝達物質で人間は幸せを感じるんですが、それらがどこにあるかというと脳ではなく、ほとんどは腸にあって、腸で日々作られているそうです。だから、腸内環境を整えれば幸せを感じやすくなとか。まあ、本当かどうか知りませんが、根菜を食べたり、大豆を食べたりは身体にいいことなので、本当だと信じるのはとてもいいことだと思いますね。プラシーボ効果も期待できるし。

★日々の食事を変えたら、なぜか気分が毎日とてもいい。何か幸せを感じやすくなった気がします。

なんかダイエットというか、食生活を変えて、サラダと豆乳の食事が多くなって、体重が減ったのはそりゃそうなんだけど、気分もとてもいいんだが、これって気のせい? プラシーボ効果? それとも腸内環境なんかでセロトニンの分泌が増えるとか医学的エビデンスあるんか? https://t.co/61necMXKIk — Kazuki Fujisawa (@kazu_fujisawa) 2019年6月8日

●腸を幸せにする

https://www.muji.net/lab/living/171213.html



『腸内革命』藤田紘一郎 https://amzn.to/2K7F0Xw



●体脂肪率測る仕組みは?

https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20160526-OYTET50018/



食事と筋トレのほうは以上なのですが、オ◯禁のほうはというと、まず、余分な煩わしいことに貴重な脳のリソースを使うことがなくなったので、これは大変に素晴らしいことだと思います。



それで、オ◯禁により何が起こったかなのですが、長くなるのでいろいろ間は省きますが、僕が特に感銘を受けたことは、スティーブ・ジョブズの伝説のスピーチで言いたかったのはこれなんだ!とまさに、"Connecting the dots"が起きたことです。



僕の関知しないところで起きていた、恋愛工学コミュニティのオ◯禁ムーブメント。僕は、当初、こうした動きを無視していました。そして、ずいぶん前に書いた、インターネットは現代のアヘンであるという話。



また、食事制限と筋トレという、禁欲的なことをはじめて、じゃあ、ひとつ試して見ようと思い、僕自身もオ◯禁をはじめてみたら、まったく関係ないと思っていたこれらの点と点が一気につながっていき、スティーブ・ジョブズの言いたかったことがわかったのです。



"Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life."

(君の時間は限られている。他人の人生を生きるためにそれを無駄にするんじゃない。)



つまり、ジョブズが言いたかったことは、インターネットで他人のセックスを見るために、貴重な時間や精神エネルギー、そして、精子を無駄にするんじゃない、ということだったのです!

●How to live before you die, Steve Jobs at Stanford University

https://www.ted.com/talks/steve_jobs_how_to_live_before_you_die



●インターネットは、現代社会にバラ撒かれたアヘンである。

https://cakes.mu/posts/7181



映画評論の方で、久々にメジャーどころを紹介できる機会が回ってきて、ディズニーのアラジン実写化を紹介しました。貧乏人の単なる場末の泥棒のアラジンが、恋愛工学を駆使して、イケメンで超絶金持ちの世界中の王子たちを恋愛で打ち負かすのですから、こんなに痛快な話はありませんね。

Viva 恋愛工学!



●『アラジン』には恋愛の大切なエッセンスが詰まっている

https://nikkan-spa.jp/1578467



さて、いつものように面白い投稿がいくつもあります。見どころは以下のとおりです。



- 恋愛工学を学びアイドル並みに可愛い彼女と結婚できました

- 6人のパートナーを同時に持ったことでたどりついた複数のパートナーを幸せにする交際スタイル

- 大手塾の説明会で私立中学御三家は入試に英語を取り入れないとの説明を受けました

- 病院経営者ですが生活費の一部を払っている彼女に他の男の存在を感じます

- この度離婚することになりました



それでは今週もよろしくお願いします。