香港デモ72人負傷　行政長官は「組織的な暴動」と非難

香港の犯罪容疑者を中国本土に引き渡す「逃亡犯条例」改正に反対する抗議デモは、警官隊がゴム弾を発射するなどして鎮圧に乗り出し、13日までに72人が負傷した。林鄭月娥(キャリー・ラム)行政長官は「組織的な暴動」とデモを非難した。

立法会(議会)周辺に若者ら数千人が集まったデモは12日、参加者たちが付近の主要道路をバリケードで封鎖し、れんがなどを警官隊に投げつけた。庁舎内に押し入ろうとした一部の抗議参加者を、警官隊がゴム弾や催涙ガスを発射して押し戻す場面もあった。

夜になっても多くのデモ参加者たちが中心部に残り、警官隊が解散を促した。

デモ参加者で負傷したのは15~66歳の人たちで、うち男性2人は重体だという。当局によると、これまでに警察官21人もけがをしたという。

アムネスティなど国際人権団体は、警官隊が過度の実力行使をしていると批判。一方、警察側は「選択の余地がなかった」と主張している。

ラム行政長官はこの日、地元テレビのインタビューに応じた。自分が香港を「売り渡した」と批判されていることに対して、涙ながらにこう述べた。

「香港の人たちみんなと一緒にここで育った。この土地への愛があるから、個人的に大きな犠牲を払ってきた」

一部では、中国本土の治安部隊が香港に送り込まれるとのうわさが出ている。中国外務省の報道官は、このうわさについて「フェイク(にせの)ニュースだ」と否定した。

台湾の蔡英文総統は12日、「香港の警察が抗議者たちにゴム弾を発射している映像を見て本当に悲しい。香港の人たちへ、自由の要求が聞き入れられないように感じているかもしれないが、台湾や世界中の志を同じくする友人たちが支持していることを覚えていてください」とツイートした。

Utterly saddened to see the images of #HongKong police firing rubber bullets at protesters.



To the people of Hong Kong: you may feel your demands for freedom seem to fall on deaf ears, please know that all like-minded friends in #Taiwan & around the world are standing with you. pic.twitter.com/22cCCFdnLr