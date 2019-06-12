［東京 １２日 ロイター］ - 伊藤忠商事<8001.T>は１２日、普通株４０００万株（発行済み株式の約２．７％）・取得総額７００億円を上限とする自社株買いを決議したと発表した。取得期間は６月１２日から２０２０年６月１１日。
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- 2019年06月12日 13:30
伊藤忠、発行済み株式の2.7％・700億円を上限に自社株買いを決議
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