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寄り付きの日経平均は反落、材料難　利益確定売り先行


［東京　１２日　ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均は前営業日比７３円８９銭安の２万１１３０円３９銭となり、反落した。海外市場で米国株主要３指数やドル／円はほぼ横ばいとなり、手掛かり材料に欠いている。朝方は利益確定売りが先行した。業種別では、その他製品、金属、情報・通信、保険などが安い。半面、パルプ・紙、精密機器、食料品などが買われている。

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