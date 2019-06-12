［東京 １２日 ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均は前営業日比７３円８９銭安の２万１１３０円３９銭となり、反落した。海外市場で米国株主要３指数やドル／円はほぼ横ばいとなり、手掛かり材料に欠いている。朝方は利益確定売りが先行した。業種別では、その他製品、金属、情報・通信、保険などが安い。半面、パルプ・紙、精密機器、食料品などが買われている。
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- 2019年06月12日 09:31
寄り付きの日経平均は反落、材料難 利益確定売り先行
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