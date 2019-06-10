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中国人民銀、易総裁と米財務長官は「共通関心事項」巡り意見交換

［福岡市　９日　ロイター］ - 中国人民銀行（中央銀行）は易綱総裁とムニューシン米財務長官が９日に行った会談について、「国際経済・金融の状況、２０カ国・地域（Ｇ２０）の諸問題、そして共通の関心事項について意見を交わした」とする声明を出した。

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