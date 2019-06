米利下げ期待と対メキシコ関税無期限延期で週明けの日本株はギャップアップへ（金融日記 Weekly 2019/5/31-6/7）

米中の貿易戦争、西側諸国の対Huawei制裁などで暗雲が立ち込めていた世界の株式市場だが、過剰な悲観だったようだ。6月第1週の株式市場は一気に切り返す展開となっている。雇用統計が弱かったために、FRBが利下げする期待が市場で高まったことも、株価を押し上げた。さらに、8日にはトランプ大統領が、対メキシコ制裁関税の発動を無期限に延長する発表した。

月曜日の日本株は週末にかけてのこうした情報を織り込むため、ギャップアップではじまりそうだ。



★トランプ大統領は自身のTwitterで対メキシコ制裁関税の発動を無期限に延長すると発表した。

I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to....