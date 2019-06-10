米利下げ期待と対メキシコ関税無期限延期で週明けの日本株はギャップアップへ（金融日記 Weekly 2019/5/31-6/7）

米中の貿易戦争、西側諸国の対Huawei制裁などで暗雲が立ち込めていた世界の株式市場だが、過剰な悲観だったようだ。６月第１週の株式市場は一気に切り返す展開となっている。雇用統計が弱かったために、FRBが利下げする期待が市場で高まったことも、株価を押し上げた。さらに、８日にはトランプ大統領が、対メキシコ制裁関税の発動を無期限に延長する発表した。

月曜日の日本株は週末にかけてのこうした情報を織り込むため、ギャップアップではじまりそうだ。



★トランプ大統領は自身のTwitterで対メキシコ制裁関税の発動を無期限に延長すると発表した。

I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年6月8日

●米国株、ダウ5日続伸し263ドル高 1カ月ぶり高値、利下げ期待強まる

https://www.nikkei.com/article/DGXLASB7IAA05_Y9A600C1000000/



●週明けの市場 日本株高との見方多く

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45875280Y9A600C1EA2000/



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日本株

直近1年の日経平均株価とインプライド・ボラティリティの推移

出所: 日経新聞社



サイズ/スタイル/セクター別の週間パフォーマンス(2019/5/31-6/7)

出所: 東証、日経新聞社、セクター指数はTOPIX17業種



個別銘柄の週間パフォーマンス(2019/5/31-6/7)

出所: 会社四季報、Yahoo!ファイナンス



FX

直近1年のドル円とユーロ円の推移

出所: セントラル短資



イールドカーブ(2019/6/7)

出所: Bloomberg.com



主要通貨の週間パフォーマンス(2019/5/31-6/7)

出所: セントラル短資



外国株とコモディティ

直近1年のS&P500と原油価格(WTI原油先物)の推移[USD]

出所: Yahoo!ファイナンス、Bloomberg.com



地域別株価指数とコモディティの週間パフォーマンス[USD](2019/5/31-6/7)

出所: iShares: MSCI Japan (EWJ), MSCI Kokusai (TOK)、MSCI Core Europe (IEUR), MSCI All Country Asia Pacific ex Japan (AAXJ), MSCI Emerging Markets (EEM), GLOBAL REIT ETF (REET). Bloomberg.com: Oil WTI Futures (CL1), Gold Futures (GC1)



今週のマーケット・イベント

6月10日(月)

日1-3月期GDP（改定値）

日4月経常収支

中国5月貿易収支



6月11日(火)

日5月マネーストック

米5月生産者物価



6月12日(水)

日4月機械受注

日5月企業物価指数

米5月消費者物価

米5月財政収支

中国5月消費者・生産者物価



6月13日(木)

日4-6月期法人企業景気予測調査

日4月第3次産業活動指数



6月14日(金)

日経平均オプション・先物SQ

米5月小売売上高

米5月鉱工業生産

米4月企業在庫

米6月ミシガン大消費者センチメント

中国5月固定資産投資

中国5月鉱工業生産

中国5月小売売上高



6月15日(土)



6月16日(日)



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