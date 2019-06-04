［東京 ４日 ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均は前営業日比２４円９８銭高の２万０４３５円８６銭となり、小反発で始まっている。前日まで４営業日で８５０円下落したことで買い戻しや値ごろ感の買いが入った。円相場が強含みで推移しているほか。世界景気の先行きなど不透明感が強く、上値を買う動きは鈍い。鉱業、鉄鋼、医薬品などが高い。半面、サービス、情報・通信、陸運はさえない。
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- 2019年06月04日 09:20
寄り付きの日経平均は小反発、4日続落後で買い戻しなど先行
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