寄り付きの日経平均は小反発、4日続落後で買い戻しなど先行





［東京 ４日 ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均は前営業日比２４円９８銭高の２万０４３５円８６銭となり、小反発で始まっている。前日まで４営業日で８５０円下落したことで買い戻しや値ごろ感の買いが入った。円相場が強含みで推移しているほか。世界景気の先行きなど不透明感が強く、上値を買う動きは鈍い。鉱業、鉄鋼、医薬品などが高い。半面、サービス、情報・通信、陸運はさえない。