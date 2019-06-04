カレー店で、友人とTBS「NEWS23」を見ていたら、コメントや映像カット割り、テロップがテレビ朝日「報道ステーション」色満載で、近くの人が「報道ステーションか！」と爆笑していた。
私もそこまでは言わないが、「報道ステーション？」と思った。
前みたいに冒頭からバイアスが効いていたほうが視聴者は見るのでは？
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- 2019年06月04日 06:43
新「NEWS23」は「報道ステーション」色満載
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