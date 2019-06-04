  1. トップ>
記事

新「NEWS23」は「報道ステーション」色満載

カレー店で、友人とTBS「NEWS23」を見ていたら、コメントや映像カット割り、テロップがテレビ朝日「報道ステーション」色満載で、近くの人が「報道ステーションか！」と爆笑していた。

私もそこまでは言わないが、「報道ステーション？」と思った。

前みたいに冒頭からバイアスが効いていたほうが視聴者は見るのでは？
タグ：

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

あわせて読みたい

「TBS」の記事一覧へ

トピックス

ランキング

  1. 1

    照射問題を棚上げ 防衛相に呆れ

    門田隆将

  2. 2

    志らくが切り捨てた自殺悩む人々

    赤木智弘

  3. 3

    長男を殺害した元事務次官の苦悩

    ヒロ

  4. 4

    橋下氏 熊沢容疑者責められない

    橋下徹

  5. 5

    中国の報復 米国債を投げ売りか

    藤沢数希

  6. 6

    芸能人コメンテーターで日本劣化

    舛添要一

  7. 7

    立民や国民党が減税掲げないワケ

    田中龍作

  8. 8

    松本人志の「不良品」発言に批判

    女性自身

  9. 9

    松本人志に差つけた太田光の持論

    女性自身

  10. 10

    TBS調査で内閣支持率が59.1％に

    和田政宗

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。