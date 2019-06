「ミス・インディア」出場者、なぜ全員そっくり？　インドの色白崇拝

今年の「ミス・インディア」出場者について、見た目が似ていると指摘する声が多い Getty Images

インド最大規模の美人コンテスト「ミス・インディア」で今年、出場者たちのある特徴が話題になっている。「肌の色」だ。

事の始まりは、新聞「タイムズ・オブ・インディア」が出場女性30人の写真を並べて掲載したことだった。

あるツイッター利用者が、「この写真、どこがおかしいと思う?」という問いかけと共に、この候補者リストを投稿。すると一気に、さまざまな反応が起きた。

What is wrong with this picture? pic.twitter.com/61B23aYFr6