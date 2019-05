訪日のトランプ氏に配慮？　政敵由来の艦名を隠すよう指示　ホワイトハウス

米誘導ミサイル駆逐艦「ジョン・S・マケイン」(2018年、横須賀基地) AFP

アメリカのドナルド・トランプ大統領による令和初の国賓としての訪日に際して、ホワイトハウスが米海軍に対し、横須賀基地に停泊中の米誘導ミサイル駆逐艦「ジョン・S・マケイン」(USS John S. McCain)を隠し、大統領の視界に入れないよう指示していたことが分かった。故ジョン・マケイン上院議員と対立関係にあった大統領は30日、指示は「善意」によるものだったとして、関与した人物を擁護した。

トランプ大統領は、駆逐艦を覆い隠すよう指示があったことは事前に認識していなかったと述べ、関与を否定した。一方で、指示した人物が誰であれ、「善意」によるものだったと擁護した。

「私はそんなことは決してやらないだろう。私がマケインのことを好きではないと思って、誰かがやったことだ。いいか?善意によるものだった、そういうことだ」

さらに、「私に計らいをしたつもりだったわけだ。私がジョン・マケインのファンではないことを知っていたからね」と付け加えた。

退役軍人であり、アリゾナ州選出の上院議員であり、トランプ氏の政敵だったマケイン氏は2018年8月、脳腫瘍で死去した。

この駆逐艦の名は、海軍大将だったマケイン氏の祖父、ジョン・S・マケイン・シニアと、父のジョン・S・マケイン・ジュニアの功績から名付けられた。2018年に、マケイン氏もこの艦名の由来に付け加えられた。

ホワイトハウスからの指示は、最終的に海軍高官によって阻止されたという。

海軍の報道官は、「『ジョン・S・マケイン』の艦名は、(訪日中の)米国大統領がメモリアル・デー(戦没将兵追悼記念日)に横須賀を訪問した際、隠されていなかった。海軍はこの駆逐艦を、乗組員を、艦名の由来となった人物を、そしてその遺産を誇りに思っている」とツイートした。

The name of USS John S. McCain was not obscured during the POTUS visit to Yokosuka on Memorial Day. The Navy is proud of that ship, its crew, its namesake and its heritage.