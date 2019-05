【米中新冷戦～次の焦点は大豆とレアアースか】

Bloomberg

トランプ大統領の攻撃に対してじっと我慢しているようだったという報道が相次いでいます。となっています。はChina Puts US Soy Buying on Hold as Tariff War Escalates(中国、貿易戦争激化でアメリカ産大豆の輸入を停止)の中で、が米中貿易摩擦の激化を受けて、と報じています。シカゴの先物取引所でで取り引きされ、その後やや持ち直したということです。去年12月にいったんは“停戦”となったことで、し、することを中国が公約したものの、実際には停止しているとしています。トランプ大統領は2016年の選挙でことを踏まえて中国はしている(a direct strike at Trump’s political base)と指摘しています。2016年に民主党から共和党にひっくり返ったアイオワ州は2020年の選挙では民主党支持に戻るかもしれないとしています。は、米中貿易戦争が激化するなかでという見方を伝えています。電子機器のみならず、レーザー、レーダー、ソナー、ミサイル誘導などの兵器にも使われているレアアースについて中国の経済関連官庁が29日、したそうです。これを受けて、2014年から2017年にかけてで「米中貿易交渉で、レアアースの活用は交渉の材料になり得る」と伝えています。一方でアメリカはすでに在庫を積み上げているほか、としています。焦点となっている中国の通信機器大手ファーウェイをめぐり、は報じています。について、アメリカが各国にファーウェイの通信設備を使わないよう求めていますが、イギリスがまだ最終決定していないことを踏まえて、は30日、「ファーウェイの5Gの通信システムや設備は中国政府に裏口を与えるようなものだ」と述べて、中国によるサイバー攻撃に懸念を改めて示したということです。