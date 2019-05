安倍トランプ自取り写真（日米蜜月）を羨む韓国〜韓国の外交四面楚歌は無能な文政権の外交無策が招いた自業自得だ

まずは、トランプ大統領と安倍首相の自撮り写真です。

首相官邸のツイッターで公開されたトランプ米大統領(左)と安倍晋三首相の自撮り写真が話題になっております。

この写真ですね、あっという間にネットで拡散、海外でも大きく取り上げられます。

例えば英BBCの以下の記事です。

「米大統領、安倍-金(委員長)会談を支持」("US president backs Abe-Kim talks")と題した記事なのですが、この記事の終わりに自取り写真が使われています。

記事はトランプ大統領の発言で締められています。

Mr Trump and Mr Abe are regular golf partners, and Mr Trump has said they have "very, very good chemistry".

トランプ氏と安倍氏はゴルフ仲間であり、トランプ氏は「(私たちは)とてもとても相性がいいんだ」と言っている。