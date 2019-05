小学生も"やせたい"という日本社会の異常

「やせすぎ」の女性が増えている。小学校高学年では女子の70%が「やせたい」と思っているという調査結果もある。政策研究大学院大学の鈴木眞理教授は「思春期のやせ願望がファッション性の追求というのは誤解だ。背景にはつらい現実から目を背けたいという心理がある」と指摘する――。





※写真はイメージです(写真=iStock.com/ShotShare)

■小学校高学年女子の70%が「やせたい」

日本人女性で「やせすぎ」の増加が問題になっています。日本の20~50歳代の女性のやせ(BMI18.5未満)の割合は、いずれの年齢階級も10%以上で、特に20歳代では21.7%と、5人に1人です。驚くことに、平成25年度の20代女性の1日の平均摂取エネルギーは1628kcalで、第2次世界大戦直後の1696kcalを下回っていました。日本のミスユニバース代表のBMIの変遷を見ると、1959年:19.5、2006年:18.4、2012年:17.3になり、明らかにやせすぎです。

ダイエットの低年齢化も起きています。平成13年に首都圏の小学4~6年生を対象に行われたベネッセの調査では、普通体型の女児の70%がやせたいと思っており、やせたい理由は「自分に自信がもてる」「人からバカにされなくなる」などで、小学生がすでに、やせが自信や自分の価値につながると認識していることが分かりました(ベネッセ教育開発センター「モノグラフ・小学生ナウ VOL.21-2」2001年)。

注目すべきは、健康を害してでもやせたいと思う児童は、そうでない児童に比べて他人の評価を気にする傾向があり、学校や家庭でのストレスをより多く感じていたことです。ストレスから逃れるために安易にやせにのめりこんでいくという傾向が認められました。

■骨のピーク量は「15歳まで」に決まってしまう

女性のやせはどのような健康被害をもたらすのでしょうか? 脂肪はダイエットの敵と思われていますが、体重の20~30%を占める最大の「臓器」です。脂肪細胞からは食欲や代謝に関わる重要な物質が分泌されていて、その一つであるレプチンは性腺機能に重要です。

女性では、体脂肪が15%以下になるとレプチン低下によって卵巣からの女性ホルモンが低下し、無月経になります。女性ホルモンは女性らしい皮膚や頭髪、ウエストのくびれた体型を維持します。女性に心筋梗塞が少ないのも、女性ホルモンのおかげです。

加えて、女性ホルモンには骨が過剰に壊されないようにする役割もあります。骨カルシウム量が減り、骨がスカスカになって骨折しやすくなる病気が骨粗鬆症(こつそしょうしょう)です。高齢者が寝たきりになる三大原因の一つは骨粗鬆症関連の骨折です。

その予防は思春期に始まっています。日本人女子の場合、14~15歳に全身の骨カルシウム量のピーク値(Peak bone mass)が決まります。この値を高くすればするほど、骨粗鬆症のリスクが低減しますが、低栄養と女性ホルモン不足はPeak bone massを低下させるのです。

■健康のためには「一生涯やせないこと」が重要

思春期以降にも体重は骨カルシウム量に影響を与えます。日本人の19~25歳の健常女子学生の場合、正常な骨密度を維持するためにはBMI20.8以上が必要です(※1)。成人女性の骨カルシウム量が低下するリスクは、20歳時と現在のBMIがともに18.5以上の女性を1とすると、「両時期とも18.5未満」では3.94、「現在のBMIだけが18.5未満」の場合は2.95に上がります(※2)。

※1) Miyabara Y, Onoe Y, Harada A et al.: Effect of physical activity and nutrition on bone mineral density in young Japanese women.J Bone Miner Metab 2007;25:414-8.

※2) Tatsumi Y1, Higashiyama A, Kubota Y et al.:Underweight Young Women Without Later Weight Gain Are at High Risk for Osteopenia After Midlife: The KOBE Study. J Epidemiol 2016;26:572-578.

この結果から、女性は一生涯やせないことが重要です。やせは、重力による骨への負荷の減少、栄養不足、女性ホルモンの低下を伴うからです。

また栄養状態は妊娠・出産にも影響します。現在では「成人の健康や特定の病気へのかかりやすさは、胎児期や生後早期の環境の影響を強く受けて決定される」〔Developmental Origins of Health and Disease(DOHaD)〕という概念が認められています。母体の栄養状態が悪いために小さく生まれた子供は、成人期に動脈硬化性疾患や2型糖尿病、高血圧、うつ病が併発しやすいことが明らかにされたのです。

■初潮が遅れたり、無月経になったりする

心理的な原因で小食やむちゃ食いをする病気を「摂食障害」と言います。極端にやせる「神経性やせ症」(マスコミでは拒食症)と、過食後に嘔吐したり下剤を乱用したりする「過食症」があります。両疾患とも女性のcommon disease(一般的な疾患)になりました。

厚生労働省調査研究班の疫学調査では、拒食症は小学4年生から見られ、中学生で急増して、女子高校生の有病率は地域差があるものの0.17~0.56%。これは米国の13~18歳女子の有病率と同じかそれ以上です。過食症はやせていないので、見た目で発見できず、有病率は拒食症の5~10倍と見積もられています。

拒食症では栄養状態の悪さから、体が省エネモードになるため、低血圧、徐脈、低体温になり、女子は初潮が遅れたり、無月経になったりします。低血糖、肝機能障害、不整脈、感染症などの重症の合併症があり、入院治療を受けた「神経性やせ症」患者の死亡率は6~11%という報告もあります。成長期に発症すると身長の伸びが悪くなり、青年になっても骨粗鬆症や嘔吐による歯の喪失などの後遺症があります。