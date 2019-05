【貿易問題か安全保障問題か】

FT

は、だからなのか?それともなのか?が予想されるなか、一方で、などというをめぐる報道が相次いでいます。はDonald Trump opens door to including Huawei in China trade deal(トランプ大統領、中国との貿易交渉でファーウェイ問題も議論の可能性示唆)の中で、トランプ大統領が23日、中国の通信機器大手について「」と述べたうえで、「中国との貿易交渉が何らかの可能性がある」と述べたと伝えています。トランプ大統領はしたあとすぐさま、と同時にということです。とアメリカの政府高官が繰り返し強調するものの、トランプ大統領はという考えを示唆してきたとしています。はHuawei has been cut off from American technology(ファーウェイ、アメリカの技術から締め出される)の中で、トランプ大統領が15日に国家安全保障上の脅威だとして、と伝えています。中で、をもたらすとしています。中国の通信機器大手まで追い込まれ、トランプ大統領が習近平国家主席に恩を売る形で介入した結果、生き延びました。ファーウェイははるかに大きな存在で、ことになる(the shock waves would rattle all of tech world)と表現しています。20日のブラックリスト入り以降、を明らかにし、中国ではGmailやGoogle Mapがそもそも使えないので問題がないものの、ファーウェイにとってとしています。仮にし、したとしても、元に戻ることはあり得そうになく、が大きすぎてという見方を示しています。は、するという見方が広がるなか、トランプ大統領が23日、を明らかにしたと報じています。ムニューシン財務長官が22日、と明らかにしたことなどで、するという見通しが広がりということです。ニューヨーク連銀は23日、の結果、アメリカのが増えるという試算を発表したそうです。こうしたにかかわらず、しているとしています。